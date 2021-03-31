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國安局新狙擊槍模組完成測試 採購五千發狙擊彈護層峰
國安局特勤中心「反狙擊小組」採購改款的M24狙擊槍，搭配新輸入的模組化槍托系統執勤。特勤中心特別為新槍種採購5000顆子彈備勤，保護層峰。
國安局表示，美國秘勤局狙擊組、各國軍警狙擊單位及國內軍警單位，近年因現代作戰環境及執勤場所環境的改變，傳統狙擊槍攜帶重量較大，移動及轉場不便，因此相繼更換具備多功能、模組化的槍托系統，可因應值勤及作戰環境的任何改變，取得戰術上絕對優勢。這項裝備原被列為美國國務院主進出口管制品，我經向美申請輸出許可後，進行裝設及測評後，決定採購。
國安局表示，國安局反狙擊小組使用的狙擊槍，經綜合評估安全性及效能後，規劃於110至112年逐年汰換；且因槍彈合一，彈藥為槍枝附屬消耗品，因此於110年度編列5千粒狙擊槍專用彈藥購置需求。
國安局表示，為強化反狙擊應勤能力，此案狙擊專用彈藥是規劃購置勤務攜行及戰備用彈，相關採購程序參考國內憲兵特勤隊及陸軍高空特勤隊辦理，並已同步考量外製造商內陸特殊運輸、海外特殊運輸、輸出入許可申請、國內報關等相關事宜，將能如期如質完備採購作業，獲購後預期將有效強化反狙擊小組核心反應應勤能力，對安全維護對象的蒞臨場所勤務萬全確有助益。
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