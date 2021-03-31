快訊

衛星空拍的石油大爆炸：印尼煉油廠大火之謎？

調查局丟毒品揪出老鳥內鬼 和毒梟勾結「偷天換日」手法高超

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安局忠誠儀測室有四部冷氣直吹 「儀測員」送美受訓

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部電展室林園營區。圖／取自Google Earth
國防部電展室林園營區。圖／取自Google Earth

面對中共滲透，國軍與國安人員反情報措施益形重要，每年對外勤人員的「忠誠儀測」（測謊），也成為首要業務。軍方資訊指出，國防部電訊發展室就在「政策計畫處」下編有六名專責的「儀測員」，國家安全局今年更編列預算，更新「儀測室」冷氣，務使「忠誠儀測」任務不會因任何因素間斷。

在向立法院爭取預算解凍的報告中指出，電展室執行情報任務編組計有政戰綜合處保防官5員、政策計畫處儀測員6員與各級保密督導官71員，遂行各項反情報任務，執行各項保密、忠誠儀測及反情報工作。

此外，國家安全局今年也編列專款，要汰換「儀測室」的老舊冷氣機。國安局向立法院表示，該局儀測室4部冷氣機已超過使用年限10年，且相關維修零件停產，若老舊設備發生故障，將導致儀測排定工作停擺，為完善儀測標準作業環境，籲請立法院通過相關預算。

據了解，國防部電展室與國安局負責忠誠儀測的儀測員，須經公定驗測擁有相關證書者擔任，國安局的儀測員是送往美國受訓返台的專業人員。而兩個單位每年都有派外人員，而包括重要主官，返國或定期的時機，都要接受忠誠儀測驗證。

國安局 立法院

延伸閱讀

江啟臣頒中評委聘書獨缺趙少康 參選主席遙遙無期

陳明通：美對中平衡策略不變

國防部長邱國正不再是「邱班長」 展現分層負責態度

美艦將定期通過台灣海峽情資 我方在中華職棒賽事獲悉

相關新聞

國安局忠誠儀測室有四部冷氣直吹 「儀測員」送美受訓

面對中共滲透，國軍與國安人員反情報措施益形重要，每年對外勤人員的「忠誠儀測」（測謊），也成為首要業務。軍方資訊指出，國防...

密錄器不夠用 國安特勤採購高解析攝錄影機「拍全場」

因應民眾陳抗等特勤維安需求，國安局特勤中心將斥資近百萬元採購高解析度的攝、錄影裝備，未來在層峰蒞臨場所進行大角度的全場蒐...

共機在我東部雙向對飛 國防部：列敵可能方案

台、日廿九日公布情資，共軍電偵機疑在台灣以東空域雙向對飛，兩股航跡形成「繞台」之勢。國防部發言人史順文昨天表示，國軍「料...

前參謀總長沈一鳴64歲冥誕 軍友社赴五指山致祭

去年1月2日搭乘直升機失事殉職的參謀總長沈一鳴，今天（3/30）是他的64歲冥誕。依據國軍的人事規定，二級上將退伍年齡為...

共軍運-8反潛機今持續侵入我西南防空識別區

國防部公布我西南空域空情動態，一架運-8反潛機今（30）日侵入我西南防空識別區，空軍應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣...

2架F-5E擦撞墜海第9天 搜尋飛官潘穎諄不停歇

空軍志航基地2架F-5E戰機墜落屏東縣牡丹鄉外海進入第9天，上尉飛行官潘穎諄仍下落不明，軍方沒有停止搜索任務，今天仍維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。