國安局忠誠儀測室有四部冷氣直吹 「儀測員」送美受訓

面對中共滲透，國軍與國安人員反情報措施益形重要，每年對外勤人員的「忠誠儀測」（測謊），也成為首要業務。軍方資訊指出，國防部電訊發展室就在「政策計畫處」下編有六名專責的「儀測員」，國家安全局今年更編列預算，更新「儀測室」冷氣，務使「忠誠儀測」任務不會因任何因素間斷。

在向立法院爭取預算解凍的報告中指出，電展室執行情報任務編組計有政戰綜合處保防官5員、政策計畫處儀測員6員與各級保密督導官71員，遂行各項反情報任務，執行各項保密、忠誠儀測及反情報工作。

此外，國家安全局今年也編列專款，要汰換「儀測室」的老舊冷氣機。國安局向立法院表示，該局儀測室4部冷氣機已超過使用年限10年，且相關維修零件停產，若老舊設備發生故障，將導致儀測排定工作停擺，為完善儀測標準作業環境，籲請立法院通過相關預算。

據了解，國防部電展室與國安局負責忠誠儀測的儀測員，須經公定驗測擁有相關證書者擔任，國安局的儀測員是送往美國受訓返台的專業人員。而兩個單位每年都有派外人員，而包括重要主官，返國或定期的時機，都要接受忠誠儀測驗證。