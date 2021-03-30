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陸軍五二工兵群開挖鯉魚潭水庫淤沙 軍媒登高留見證

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍52工兵群今日起於鯉魚潭水庫開挖進行清淤作業，由於當地是空拍機禁航區，軍媒為紀錄工兵部隊開挖鯉魚潭全貌，特別步行登高留下難得的全景畫面。圖／軍聞社
陸軍52工兵群今日起於鯉魚潭水庫開挖進行清淤作業，由於當地是空拍機禁航區，軍媒為紀錄工兵部隊開挖鯉魚潭全貌，特別步行登高留下難得的全景畫面。圖／軍聞社

陸軍52工兵群今日起於鯉魚潭水庫展開清淤作業，部隊所屬陸軍十軍團指揮官李兆明今天表示，感謝中區水資源局提供施工部隊開設住宿區、臨時指揮所、野戰後勤等設施，以及對官兵實施保險與運輸申請等作業。

軍聞社報導，因應政府抗旱政策，陸軍52工兵群今起動員兵力及各式裝備，清除鯉魚潭水庫底的淤沙，希望在汛期來臨前增加水庫蓄水量。工程上午舉行開工儀式，由國軍第五作戰區指揮官李兆明，偕同水利署中區水資源局局長陳弘凷共同主持，大湖鄉長、卓蘭鎮長等地方士紳也出席參與。在上香祝禱、動土奠基後，部隊依計畫及標準作業程序正式開挖。

李兆明致詞時感謝中區水資源局鼎力協助，提供施工部隊開設住宿區、臨時指揮所、野戰後勤等設施，以及對官兵實施保險與運輸申請等作業；此外，第三河川局也配合清淤工程及砂土運載置放，使執行疏濬任務更為安全。

李兆明期許施工部隊能藉此任務，累積實務經驗，持續落實各項訓練工作，朝建立一支平戰結合的專業化、現代化部隊努力，賡續配合國家及地方民生建設需要共同打拼，相信此舉不僅能發揮軍愛民、民敬軍的優良典範，尤為「國防與民生合一」的最佳體現。

由於當地是空拍機禁航區，軍媒為紀錄工兵部隊開挖鯉魚潭全貌，特別步行登高留下難得的鏡頭。

水庫 水資源 陸軍

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