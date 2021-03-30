前參謀總長沈一鳴64歲冥誕 軍友社赴五指山致祭
去年1月2日搭乘直升機失事殉職的參謀總長沈一鳴，今天（3/30）是他的64歲冥誕。依據國軍的人事規定，二級上將退伍年齡為64歲，也就是如果沈一鳴若未發生意外，將於明天退伍。
中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天上午由副參謀總掌執行官徐衍璞上將陪同，到五指山國軍示範公墓、沈一鳴的靈前致祭。隨後一行人在後備指揮官姜振中中將陪同下驗，與軍墓管理組、資通電軍指揮部站台、以及支援整修示範公墓的陸軍工兵聚餐。
這是李棟樑接任軍友社六年多來，第21次到五指山示範公墓勞軍。他表示，今天特別來探望沈一鳴，表達對故友的懷念與敬意；軍墓組官兵守護國軍前輩英靈、「積今生德、修來世福」的工作，也令他格外感佩。
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