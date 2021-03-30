2架F-5E擦撞墜海第9天 搜尋飛官潘穎諄不停歇

空軍志航基地2架F-5E戰機墜落屏東縣牡丹鄉外海進入第9天，上尉飛行官潘穎諄仍下落不明，軍方沒有停止搜索任務，今天仍維持300人次兵力，從牡丹鄉旭海至恆春鵝鑾鼻沿岸找尋，出並動紅雀小型無人機；軍方表示，包括水下、及空中搜尋任務都持續進行，也感謝民間主動提供意見及搜尋能量，不放棄任何有幫助的搜救線索，希望儘快找到潘教官。

搜救行動今天進入第9天，國軍以潘穎諄的彈射椅發現地滿州鄉港仔村為中心點，以往南北各延伸9公里長海岸線、向西3公里的山區為範圍，持續進行海上、岸際、山區和水下搜尋作業；由於陸續尋獲潘穎諄的救生衣、左腳軍靴和飛行頭盔和戰機殘骸，集中在滿州鄉九棚村鼻頭礁至南仁漁港一帶岸邊，該海域有多處礁岩連續，海陸兩棲偵蒐大隊二中隊連續6天出海，執行礁岩隙縫和深溝的水下搜索，但都無所獲。

潘穎諄生死未卜，海陸兩棲偵蒐大隊持續到南仁漁港南方海域礁岩區搜尋，嘉義縣和恆春水上活動業者，也利用假日出動水上摩拖車協助搜尋，還有在地熱心人士求助神明，持續提供飄往山區或漂向海域東南方的神明指引線索；三軍聯訓基地指揮官張明德少將說，今天搜索兵力仍維持近三百人，不放棄任何有幫助的搜救線索，請國人繼續為失蹤飛官祈禱、集氣。