新購F-5彈射椅再利用構想曝光 國機國造初教機使用

空軍將為F-5戰機新採購馬丁貝克MK16彈射椅，以確保飛行員安全。空軍參謀長黃志偉上午表示，F-5戰機除役後，這批新彈射椅擬在國機國造政策下，供自行研發的初教機使用。

國防部上午舉行記者會，黃志偉答詢表示，有關彈射座椅的部分，除F-5當初是使用原廠已經改良過由諾斯諾普產製的彈射椅之外，其他各型機F-16是使用SS2的零零彈射椅、IDF及幻象機型則是使用馬丁貝克的零零彈射椅，國防部後續採購的也是馬丁貝克的MK16-零零彈射椅。

另有關彈射椅生產的期程及經費的部分，黃志偉表示，空軍在去年年底便已在進行評估作業，為爭取時效，一方面尋找適合的商源，國防部找到馬丁貝克公司，該公司有現成且已經在F-5機型上使用過的彈射椅，只需做構型修整且可符合國防部的需求，原廠並已於3月16、17日至空軍台中基地帶著試驗的彈射座椅做實體的測試安裝，確認可行之後，原先是簽約之後18個月才交貨第一批座椅，經過一再的協調，廠商也願意配合，縮短了12個月的時間，在今年年底(簽約6個月後)可以交貨，加速相關的產期。

黃志偉表示，另一方面，當時空軍就已經向國防部提出預算的需求，並製作計畫呈報國防部，國防部並在今年3月19日核定全案，空軍也將其編入5年施政計畫，第一年因只有相關的生效款及簽約後所需支付的款項約3千多萬元，國防部後次室也會全數支應，明、後年的預算也將會編入施政計畫，按照預算法規送立法院審議後繼續執行。

黃志偉表示，空軍目前已開始規劃研發後續有這類型彈射座椅需求的機種，在國機國造的政策下，將這批汰換下來的座椅納入設計範圍內，供未來的飛機使用，目前要研發的機種就是初教機，但仍會依未來決定設計的新機種來納入規劃，避免有浪費公帑及資源的情形。