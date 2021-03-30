空軍宣布天安特檢結束 所有機種近日復飛

面對國軍即將進入年度「漢光演習」時序，空軍參謀長黃志偉今天表示，停飛執行特檢中的空軍機隊，除F-5戰機規劃4月初「循序漸進」復飛外，其餘空軍飛行部隊所有機種「這一、二天」內全數復飛。

空軍台東志航基地2架F-5E戰機22日擦撞墜海，空軍當日下達所有機種停飛命令，執行「天安特檢」。

國防部上午召開例行記者會，列席的黃志偉表示，除駐防台東志航基地的F-5部隊，預計4月6日至7日，也就是4月第一週復飛外，其餘空軍飛行部隊所有機種，包括F-16、幻象2000-5、IDF經國號、C-130H、P-3C等，預計這一、兩天完成特檢並正常運作。

對於F-5機隊較慢復飛，黃志偉解釋，F-5部隊會花費較長時間的原因，除機務檢整外，也必須進行心理輔導，接續評估安全後，由資深飛官循序漸進復飛。

而對目前仍未尋獲失聯的潘穎諄上尉，黃志偉表示，搜救部隊今天上午持續派遣11架次空中兵力、9艘次海上兵力搜尋；黃志偉強調，搜救不會停止、沒有極限，希望早日尋獲失聯飛官。