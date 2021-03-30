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軍中爭人才 國防學士班再鎖定台科大等四名校洽商招生
國防部表示，國軍與名校辦理「國防學士班」，今（111 ）年規劃增加中興、中央、中山及中正等四所大學；並將持續與台北大學、台灣科大、台北科大及台灣海洋大學等四校洽商。
國防部表示，「國防學士班」現已與臺灣、 清華、政治、成功、中山、中正、中興及中央等8所優質大學簽約。110 年合作招生 60 員；111 年每校招生以 25 員為目標。
國防部說，為培育高素質人才，109 年奉行政院核定與國立大學合作辦理「國防學士班」，與臺灣、 清華、政治、成功、中山、中正、中興及中 央等 8 所「優質大學」簽訂「國防學士班」，並持續洽談台灣科技大學、台灣海洋大學、台北大學、台北科技大學等四所學校。
國防學士班學員在學期間接受國家福利補助4年，每月補助一萬兩千元，但享有權利同時也須擔負義務，這個義務包括「應該受入伍訓練」、「周六軍事課程」、「4次寒訓及3次暑訓」，「畢業後最少須入伍擔任軍官服役5年」。
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