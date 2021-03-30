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支援科技園區抗旱 國軍移動式淨水裝備曝光
中南部面臨缺水，科技園區也恐缺工業用淨水，國軍近日支援台中港科技產業園區設置淨水裝備。國防部後次室後勤管理處代理處長陳益志上午表示，後續國防部將依經濟部水利署所提需求，持續支援配合設置。
國防部上午舉行記者會，陳益志簡報表示，國防部配合經濟部需求完成淨、運水裝備整備，於3月18日偕同水利署至台中港科技產業園區實施淨水裝備設置可行性評估現勘作業，依園區需求及現場空間，評估可設置淨水裝備一部。
陳益志說，3月25日國防部接獲旱災中央災害應變中心通知，進一步支援淨水裝備及20噸水櫃各一部到該園區，編組人員29日上午完成設置並實施運轉，水質均可達園區使用標準。
他表示，後續國防部將依經濟部水利署所提需求，支援配合設置。
國軍這項移動式淨水設備，可利用科技園區汙水處理廠放流水再淨化，每日可產出225噸水量，提供園區附近產業就近取用，降低自來水使用。
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