台日情資披露 共軍反潛機、情偵機在我東岸「會合」？

日本「統合幕僚監部」今天（29）發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機各一架，今天穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域，過程間日軍起飛戰鬥機監控、攝影。

由於我國防部今天也發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態，其中一架運8反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域，結合日方情資，航跡恰與日方公布兩架共機「會合」，形成「繞台」、「包台」之勢。

但兩國公布的共機情資皆無明確時間點，無法證實兩批軍機今是否確曾在我東岸會合操演。