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台日情資披露 共軍反潛機、情偵機在我東岸「會合」？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
日本自衞省「統合幕僚監部」今天（29）發布共機動態，運9情報蒐集機（如圖）、警戒機各一架，今天穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域。圖/日本統合幕僚監部
日本自衞省「統合幕僚監部」今天（29）發布共機動態，運9情報蒐集機（如圖）、警戒機各一架，今天穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域。圖/日本統合幕僚監部

日本「統合幕僚監部」今天（29）發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機各一架，今天穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域，過程間日軍起飛戰鬥機監控、攝影。

由於我國防部今天也發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態，其中一架運8反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域，結合日方情資，航跡恰與日方公布兩架共機「會合」，形成「繞台」、「包台」之勢。

但兩國公布的共機情資皆無明確時間點，無法證實兩批軍機今是否確曾在我東岸會合操演。

國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機4架次、殲-10機4架次，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。空軍應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。日本自衞省「統合幕僚監部」今天也發布共機動態，指運9情報蒐集機、警戒機各一架，今天穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域。

日本自衞省「統合幕僚監部」今天（29）發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機（如圖）各一架，今天穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域。圖/日本統合幕僚監部
日本自衞省「統合幕僚監部」今天（29）發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機（如圖）各一架，今天穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域。圖/日本統合幕僚監部
我國防部今天發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態，其中一架運8反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域，結合日方情資，航跡恰與日方公布兩架共機「會合」，形成「繞台」、「包台」之勢。圖/國防部
我國防部今天發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態，其中一架運8反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域，結合日方情資，航跡恰與日方公布兩架共機「會合」，形成「繞台」、「包台」之勢。圖/國防部
日本自衞省「統合幕僚監部」今天（29）發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機各一架，今天穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域。圖/日本統合幕僚監部
日本自衞省「統合幕僚監部」今天（29）發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機各一架，今天穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域。圖/日本統合幕僚監部

反潛機 日本 日軍 中共 情資

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