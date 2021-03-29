今再10架共機擾台 新銳戰機掩護反潛機深入我東岸空域

共軍再次大規模擾我空防，國防部公布我西南空域空情動態，披露中共解放軍今天再次採多機種、多批次、高達10架共機，侵入我西南防空識別區，同時穿出巴士海峽上空抵達我東部空域。空軍同樣採行反制措施。

國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機4架次、殲-10機4架次。國防部公布共機航跡圖顯示，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。空軍應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。