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今再10架共機擾台 新銳戰機掩護反潛機深入我東岸空域
共軍再次大規模擾我空防，國防部公布我西南空域空情動態，披露中共解放軍今天再次採多機種、多批次、高達10架共機，侵入我西南防空識別區，同時穿出巴士海峽上空抵達我東部空域。空軍同樣採行反制措施。
國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機4架次、殲-10機4架次。國防部公布共機航跡圖顯示，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。空軍應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。
國防部副部長張哲平今曾在立法院表示，共軍操演組合屬於海空聯合，「這次針對的就是我們的台灣」；對立委關切共機操演是否屬於進攻的態樣？他回答「是」，我方對共軍動態有適切預判。
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