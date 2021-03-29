快訊

力挺新疆棉！陳奕迅火速斷開愛迪達 恐賠天價違約金

大牌長榮啟示錄：蘇伊士運河搶通與「海怪巨輪」之必要？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今再10架共機擾台 新銳戰機掩護反潛機深入我東岸空域

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機（如圖、同型機）4架次、殲-10機4架次。國防部公布共機航跡圖（黄色航跡）顯示，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。圖／國防部提供
國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機（如圖、同型機）4架次、殲-10機4架次。國防部公布共機航跡圖（黄色航跡）顯示，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。圖／國防部提供

共軍再次大規模擾我空防，國防部公布我西南空域空情動態，披露中共解放軍今天再次採多機種、多批次、高達10架共機，侵入我西南防空識別區，同時穿出巴士海峽上空抵達我東部空域。空軍同樣採行反制措施。

國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機4架次、殲-10機4架次。國防部公布共機航跡圖顯示，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。空軍應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。

國防部副部長張哲平今曾在立法院表示，共軍操演組合屬於海空聯合，「這次針對的就是我們的台灣」；對立委關切共機操演是否屬於進攻的態樣？他回答「是」，我方對共軍動態有適切預判。

國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機（如圖、同型機）1架次、殲-16機4架次、殲-10機4架次。國防部公布共機航跡圖（黄色航跡）顯示，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。圖／國防部提供
國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機（如圖、同型機）1架次、殲-16機4架次、殲-10機4架次。國防部公布共機航跡圖（黄色航跡）顯示，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。圖／國防部提供
國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機4架次、殲-10機4架次。國防部公布共機航跡圖（黄色航跡）顯示，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。圖／國防部提供
國防部指出，今侵入我西南防空識別區的共機，包括空警-500機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機4架次、殲-10機4架次。國防部公布共機航跡圖（黄色航跡）顯示，其中運八反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域。圖／國防部提供

國防部 空軍 中共

延伸閱讀

10架共機擾台 空軍兵力應對

F-5E失事停飛 國防部：4月復飛雙座機

共機擾台月月日日來 立委呼籲關心飛行員心理層面

美台簽備忘錄共機頻擾台 美國務院籲北京停止施壓

相關新聞

今再10架共機擾台 新銳戰機掩護反潛機深入我東岸空域

共軍再次大規模擾我空防，國防部公布我西南空域空情動態，披露中共解放軍今天再次採多機種、多批次、高達10架共機，侵入我西南...

空軍彈射椅多項配件將屆壽 立委呼籲及時更新

空軍建案加快速度更新F-5戰機彈射椅，有立委呼籲，空軍現有彈射椅有多項配件壽限將至，必須及時更新...

蔡英文赴忠烈祠主持春祭 祭文提到「本固世邦寧」

中華民國110年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮於今天上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，蔡英文總統親臨主祭，副總...

F-5E雙機失事 空軍首還原四機空中集合情況

空軍F-5E雙機擦撞失事，空軍今天首度還原四架戰機在事發前約三分鐘的情境，強調此案並沒有所謂資淺的二號機帶飛四號機之事。...

日軍增軍與那國島 邱國正：「中」日衝突勢必增加

日本防衛省傳擬增軍進駐距台僅百餘公里的與那國島，國防部長邱國正今天認為，日軍一旦增軍與那國島，中國大陸與日本衝突勢必增加...

黑鷹直升機夜搜升級遭美獅子大開口 國防部：談判中

針對空軍22架UH-60M黑鷹直升機加裝夜間搜救裝置的問題，國防部副部長張哲平上午在立法院表示，國防部與空軍已組成談判團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。