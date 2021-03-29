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空軍彈射椅多項配件將屆壽 立委呼籲及時更新

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍建案加快速度更新F-5戰機彈射椅。圖／取自馬丁·貝克官網
空軍建案加快速度更新F-5戰機彈射椅。圖／取自馬丁·貝克官網

空軍建案加快速度更新F-5戰機彈射椅，有立委呼籲，空軍現有彈射椅有多項配件壽限將至，必須及時更新。

立法院外交及國防委員會邀請國防部長邱國正報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」，並備質詢。邱國正上午出席中樞春祭，由張哲平代為備詢。

陳以信表示，空軍連續3架F-5E失事後，國人終於注意到彈射椅的問題，在去年11月，他質詢國防部後，空軍從善如流決定建案採購，對此必須肯定，但取得時程，還是希望儘量提早，畢竟愈早換裝，就是對F-5E飛官生命更多保障。

陳以信表示，不只該換新型彈射椅，空軍還沒換的彈射椅也要特別注意。他調查發現，空軍現有彈射椅有多項配件壽限將至，包括M120起爆器今年11月到期，開傘槍起爆器今年12月到8期，火箭彈射器明年6月到期。他呼籲空軍，不能因為F-5E要汰除，就輕忽彈射設備的妥善，因為關係的是每位飛官安全。

空軍司令部參謀長黄志偉表示，空軍會定期更新相關設備，不會有過期問題。

空軍 F-5E 陳以信 國防部

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