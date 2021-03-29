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F-5E雙機失事 空軍首還原四機空中集合情況

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍F-5E雙機擦撞失事，空軍司令部參謀長黃志偉(右一)今天首度還原四架戰機在空中事發前約三分鐘的情境，強調此案並沒有所謂資淺的二號機帶飛四號機之事。國防部長邱國正表示，事發原因初步研判「應該是訓練方面」，確切因素還要調查。圖/取自立法院直播畫面
空軍F-5E雙機擦撞失事，空軍司令部參謀長黃志偉(右一)今天首度還原四架戰機在空中事發前約三分鐘的情境，強調此案並沒有所謂資淺的二號機帶飛四號機之事。國防部長邱國正表示，事發原因初步研判「應該是訓練方面」，確切因素還要調查。圖/取自立法院直播畫面

空軍F-5E雙機擦撞失事，空軍今天首度還原四架戰機在事發前約三分鐘的情境，強調此案並沒有所謂資淺的二號機帶飛四號機之事。國防部長邱國正表示，事發原因初步研判「應該是訓練方面」，確切因素還要調查。

立法院外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」，並備質詢。民進黨立委劉建國關切全案事發時四架F-5E戰機編隊飛行狀況，長機何時下達二、四號機變換隊型？

空軍參謀長黃志偉回應表示，當天任務情況，他們在脫離靶場後，長機下令各機單機爬升到雲上，目視以後再作集合，所以各單機遂爬升到雲上，目視過程中四架飛機已集合在一起，沒有外界所稱四號機帶著二號機情況，四架飛機集合在一起後，關於隊型變換問題，這是飛行員非常基本的科目，從基本組開始，配合進場、攻擊順序調整，或方向風速改變，作隊型變換，當時配合需要，作二、四號機隊型調整，至於擦撞過程、指令下達，人員溝通情況，都在失事小組調查中。

對於事發因素，邱國正答詢時表示，就此案而言，應該是訓練方面，確切因素還要調查。而所謂人為，經綜整檢討，不單空軍如此，他在陸軍服務時，一經檢討歸納，平常裝備保養、後勤也是訓練，人為問題是涵蓋面很廣的，現在空軍正一樣一樣釐清，一份證據講一番話。人為也包含有訓練不足之處，如何強化訓練，是加強改進要點之一。

空軍 邱國正 戰機 F-5E

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