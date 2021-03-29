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黑鷹直升機夜搜升級遭美獅子大開口 國防部：談判中

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
針對空軍22架UH-60M黑鷹直升機加裝夜間搜救裝置的問題，國防部副部長張哲平上午在立法院表示，國防部與空軍已組成談判團隊，在本土加裝將價格低壓是最佳選項，否則也會在成本效益最佳的狀況下執行。圖／中華民國空軍臉書粉絲
針對空軍22架UH-60M黑鷹直升機加裝夜間搜救裝置的問題，國防部副部長張哲平上午在立法院表示，國防部與空軍已組成談判團隊，在本土加裝將價格低壓是最佳選項，否則也會在成本效益最佳的狀況下執行。圖／中華民國空軍臉書粉絲

針對空軍五架UH-60M黑鷹直升機加裝夜間搜救裝置的問題，國防部副部長張哲平上午在立法院表示，國防部與空軍已組成談判團隊，在本土加裝將價格低壓是最佳選項，否則也會在成本效益最佳的狀況下執行。

立法院外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」，並備質詢。邱國正上午出席中樞春祭，暫由張哲平代為備詢。國民黨立委陳以信質詢表示，空軍直升機搜救飛官潘穎諄至今，主力的UH-60M黑鷹直升機已出勤十架次，但其並未配備可定位無電波的緊急發報器，搜索只能仰賴肉眼辨識，是否影響搜救？

空軍參謀長黃志偉回應表示，UH-60M雖無定向器，但仍有搜報器，可定位飛行員的緊急發報器訊號，「能聽到」。事發當日搜救機往彈射椅發報訊號方向前進，才在海上發現人員。空軍當時也已調派EC225直升機前往台東支援，夜間搜救主要由S-70C-6與EC225直升機出勤。UH-60M直升機的夜搜能力，有待後續執行升級計畫。

立委表示，22架UH-60M黑鷹直升機加裝夜間搜救裝置價格過高原因，是因為我方希望在本土加裝、美方不同意，希望我赴美改裝。這個是談判問題，他要求國防部盡量談判，在蔡政府宣示台美關係這麼好的情況下，「怎麼會換這種東西在本土加裝都不行？」

張哲平表示，空軍已在進行，國防部會加入這個團隊。在本土加裝將價格低壓是最佳選項，否則也會在成本效益最佳的狀況下執行。

空勤總隊目前有六架具夜搜能力的UH-60M直升機，而空軍除EC225直升機外，另有三架具夜搜能量的S-70C-6直升機，但因服役年限已久，空軍因此計畫將五架UH-60M直升機進行夜搜能力提升。但此案美方初步報價與我方估價差異太大，我方原評估需19億6千餘萬元，但美方報價高達33億元。我方希望美方再作評估，重新估算價格再提供我方。

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