國軍飛安肇因分析 國防部副部長張哲平：人因最高

國防部副部長張哲平上午在立法院表示，國軍飛安事件潛因分析，人因的因素最高。因為人會犯錯，在須臾間錯失改善錯誤的時機，機械與天候若應處作為作得好，也能克服，但作不好就會肇發飛安事件。

立法院外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」，並備質詢。因邱國正上午出席中樞春祭，暫由張哲平代為備詢。

無黨籍立委林昶佐與國民黨立委江啟臣都關切飛安人因的問題。林昶佐說，F-5戰機1975年服役至今失事52次，人為因素38次，機械因素只有5次，即使只算2000年後的8次失事，4次人為因素，機械因素1次；在我國飛行員訓練時數足夠的情況下，失事原因是什麼？江啟臣也表示，運安會統計國內飛安事件包括民航機在內，有65%是人為，軍方狀況如何？

張哲平表示，立委所說正確，我方統計數字與世界各國的失事案例作一個潛因分析，人因的因素最高。飛機會發生故障、天候會發生變化，飛行員要在這兩個因素下將飛機安全返降，所以人是重要因素。訓練方面看到一些問題，編隊出去執行任務時，當資淺人員看到有一些危安因素，但他不會也不敢向長機反應，錯失改進良機；而飛行員過去始終有機在人在、機亡人亡的觀念，有許多處置到最後，要到無法將飛機挽救回來，錯失彈射時機。許多不幸案子就這樣造成。