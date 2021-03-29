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太原保衛戰遭中共俘不屈殉國 王靖國中將入祀忠烈祠

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
忠烈將士故王靖國中將、國民革命軍陸軍第十一師暨青島保安總隊靈位入祀。圖／軍聞社
忠烈將士故王靖國中將、國民革命軍陸軍第十一師暨青島保安總隊靈位入祀。圖／軍聞社

陸軍司令陳寶餘上將日前於圓山忠烈祠主持「中華民國忠烈將士故王靖國中將、國民革命軍陸軍第十一師暨青島保安總隊靈位入祀典禮」，以崇祀先烈，表彰忠勇國魂。王靖國中將於民國38年為保衛太原與共軍浴血奮戰、竭力抵抗，在外無救援、彈盡援絕下，最終戰敗遭共軍俘虜，忠貞氣節、被俘不屈，39年不幸病逝獄中。

據統計，這是蔡英文總統任內第6名因被俘殉職而入祀忠烈祠的將領。包括2018年入祠的少將趙仲容、少將康法如；2019年入祠的中將溫其亮、少將李民彝、少將李岐鳴，及今年的中將王靖國。

國防部軍聞社27日報導，這項入祀典禮當日由陳寶餘主主祭，率烈士遺族及陸軍官兵代表與祭，主祭、陪祭、與祭人員就位後，陳寶餘向烈士靈位上香、獻花致祭，並於司儀恭讀祭文後，陳寶餘與全體人員行三鞠躬禮，並轉往向烈士遺族一一致意。入祀典禮結束後，則由陸軍儀隊官兵手捧烈士靈位，帶領烈士遺族們隨同移靈至武烈士祠進行安位，永享崇祀，過程莊嚴隆重。

軍聞社指出，王靖國出生於民國前19年7月18日，祖籍山西省五台縣。山西陸軍小學堂北京清河陸軍預備學校保定軍官候補生隊及陸軍軍官學校第五期步兵科畢業，軍旅期間歷任陸軍第十集團司令等重要職務，參與北伐、討逆、抗日等諸多戰役，因戰功獲頒二等寶鼎勳章等多座動獎章，38年為保衛太原與共軍浴血奮戰、竭力抵抗，在外無救援、彈盡援絕下，最終戰敗遭共軍俘虜，忠貞氣節、被俘不屈，39年不幸病逝獄中。

陸軍第十一師於民國17年8月成編，駐防於皖南浙西一帶，民國18年3月至19年10月間，於皖南浙西等地區討伐馮玉祥、唐生智及閻錫山軍閥等叛逆，歷經豫東、魯南、平漢及襄樊確山等諸戰役，最後克復鄭州地區，作戰期間參戰官兵，浴血奮戰，傷亡慘重，因第十一師所屬1007名官兵，壯烈犧牲，得以確保後來對日抗戰勝利基礎。

青島保安大隊於民國27年成編，前身為「國軍第五戰區游擊指揮部第二十六支隊第二總隊直屬第三大隊」，32年3月改編為「青島保安總隊」，於民國30至34年期間，在青島、即墨及萊陽等地，先後與日軍及偽軍進行了80場戰鬥，總計殲敵370餘人，俘敵483人，抗日作戰期間青島保安總隊參戰官兵，浴血奮戰，英勇殺敵，因青島保安總隊所屬189名官兵不幸壯烈犧牲，得以確保後來對日抗戰勝利基礎。

陸軍 抗日 抗戰 忠烈祠

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