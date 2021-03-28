漢光37號演習科目初定 誰率藍軍反擊？ 考驗層峰布局

國軍「漢光37號」演習下月將展開「兵棋推演」，實兵操演項目正陸續協調、定案中。其中空軍「佳冬戰備道」啟用開設演練科目已確定，將模擬防衛軍戰機緊急起降及熱加油掛彈整補作業。作戰區三軍聯合反登陸作戰操演則在滿豐漁場實施。兩項操演預定屆時邀請層峰校閱。

今年漢光37號演習4月實施兵棋推演、7月進行實兵操演，將是國防部長邱國正上任後的首場漢光演習，但遇上在操演中率領藍軍反擊作戰的參謀總長黃曙光必須在7月1日屆齡退伍的尷尬時刻。操演主帥如何安排？牽動國軍高層異動。

國防部曾於2011年11月17日以「長青12號演習」為操演代號，首度在屏東台一線的屏鵝公路佳冬段實施「戰備道演啟用」，為了大型機起降，還協調戰備道旁的小廟遷移。但當年操演當日大雨，F-16戰機與E-2T預警機並未順利降落，而採用低空衝場模擬。今年天候若許可，可望首度完整演練啟用措施。

據了解，這項操演將是實兵驗證對外展示的重點科目，國防部已就此與交通部展開協調，主辦操演的陸軍八軍團也正協調戰備道啟用時其他兵種配合要項，參與操演的陸軍航特部、空軍機種尚待確認，但防空與地勤包括愛國者飛彈部署項目均已確認。

此外，被視為年度漢光「火力展示」的作戰區三軍聯合反登陸作戰操演，今年將在滿豐漁場舉行，操演將集結陸海空軍兵火力，以「重層嚇阻」概念部署，共同實施反登陸作戰操演。

漢光演習過去向由參謀總長率領藍軍對抗由國防大學組成的紅軍，但黃曙光卻須於實兵操演前的7月1日屆齡退伍。漢光37號演習可能牽動層峰及早布局軍中高階將領人事安排。

對漢光37號演習科目規劃，國防部發言人史順文上午仍表示，今年漢光演習科目目前嚴謹規畫中，會在適當時機對外說明。