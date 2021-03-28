國軍漢光37號演習 國防部：不受當面敵情威脅 實戰開打

國軍漢光37號演習將屆，但共機頻繁擾台，國軍部隊戰備沉重，會否影響演習實施？國防部表示，訓練是戰備的根本，國軍持恆戰備訓練，年度內漢光演習各項科目將依案實施。國軍以達成實戰化為目標規劃的年度演習及任務訓練，不會受當面情勢影響。

國防部表示，國軍將持恆戰備訓練，今年將藉漢光37號演習、聯兵旅三軍聯合作戰訓練、作戰區三軍聯合反登陸作戰操演、外離島反登陸作戰操演等重大演訓任務，統籌三軍部隊依防衛作戰用兵指導，整合民、物力、民防團隊及公、民營機構等全民總力共演練，驗證戰力保存、整體防空、聯合制海及國土防衛作戰，提升國軍聯合防衛作戰能力。

國防部說，國軍確依「經常戰備時期突發狀況處置規定」應處，並將各項處置程序列入常態性訓練課目，除廣播驅離、在空警戒、戰機監控及追蹤監視外，靈活運用空中戰鬥巡邏(CAP)、緊急起飛攔截及在空機隨時轉用，要求飛行員針對監控、驅離等狀況，熟悉所有程序和動作，熟練因應敵機侵入領空的應變能力，同時嚴密控敵情，運用聯合情監偵系統，適切掌握在台海周遭活動之機、艦所有動態。

國防部表示，國軍以貫徹「為戰而訓」要旨，並因應敵情發展與威脅，達成實戰化為目標規劃年度演習及任務訓練，不會受當面情勢影響國軍任務執行；另對於中國軍機擾台常態化，為避免人員訓練與戰備執勤任務負荷過重，國軍已微調應處精進作為如下：

(一)視中共擾台兵力，派遣對等機型應對。

(二)運用在空戰機或慢速機，靈活調整飛行訓練模式與區域，適度調配在空機與執行監控任務的時間比重，以利機動執行監控、驅離任務。

(三)運用廣播警告驅離，同時進行在空機與地面雷達識別，協同地面防空飛彈系統，以利在遠方進行追蹤監視。

(四)機動調整空中巡邏區域與路線，視情況就近監控。

國防部說，因應共機擾台狀況，戰備任務與日俱增，但訓練是戰備的根本，依訓練全般構想，各級部隊本「作戰任務在那裡，部隊就在那裡訓練，要貫微實戰化訓練」作法，更應加強人員訓練，充實戰備能量，靈活調整任務比重，減輕執勤人員任務負荷，達成「戰略持久」目標。

對共機擾台是否影響國軍既定訓練及演習規劃，國防部表示，國軍部隊訓練本循序漸進作法施訓，使各項訓練工作能有計畫、按步驟的推動執行，以提升訓練效能，同時值勤人員將不分畫夜堅守崗位、全程監控及妥適應處，確保領土主權安全。