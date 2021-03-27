20架共機擾台 總統府：無助區域和平穩定

台美昨天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」；國防部昨晚公布我西南空域空情動態，中共解放軍派遣20架次軍機侵入我防空識別區，是今年最高批次。總統府發言人張惇涵今天表示，台灣跟區域周邊理念相近的國家共同合作，都是為了維護台海、區域的和平穩定，北京當局單方面地軍事挑性行為，無助於區域和平穩定，也無助區域和平穩定，更不會得到台灣人民支持。

張惇涵今天隨蔡英文總統出席「平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，會前受訪時表示，關於昨天共機大舉擾台，國軍、國安單位都有確實掌握，並均有相關應處，請國人放心。

張惇涵說，台灣會持續和美國、理念相近的國家持續合作，目標均一致，都是維護區域和平穩定繁榮發展；至於日後台美簽署相關協議時，是否共機大舉擾台成常態化，關鍵還是在北京當局，呼籲中國要清楚知道維護區域和平穩定，每個國家都有共同責任，也都要擔負起相關責任。

談及新疆棉議題。張惇涵表示，北京當局應慎思，民族主義、愛國主義都是很樸素的人民情感，但放任這種情感，向民間、企業施壓，無助於中國成為負責任大國的目標； 回歸事件本質，也呼籲北京正視維吾爾族人權，只有停止壓迫，才能化解國際間相關質疑。

張惇涵指出，台灣部分演藝人員對該議題有不同表態，若是自主表態，那是因為他們活在民主自由的台灣；若是被迫表態，那是因為他們身在沒有民主自由的中國。張說，民主自由是台灣人民可以自由表達意見的原因，得之不易的民主自由，也是政府堅持守護台灣人民的生活方式。

關於帛琉總統惠恕仁將來台，蔡總統是否設宴接待。張惇涵回應，蔡總統將於30日下午在總統府接見惠恕仁，並於晚間設宴接待，相關細節仍在規畫中。