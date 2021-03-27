台美簽署海巡合作協定 海巡署：提升區域海上應變能量

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」宣布茶會昨天於外交部舉行，由外交部長吳釗燮（左二）主持，海洋委員會主任委員李仲威（左一）、海巡署長周美伍（右一）出席見證，並由副主任委員兼海巡署署長周美伍及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（右二）出席致詞。 圖/海巡署
「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」宣布茶會昨天於外交部舉行，由外交部長吳釗燮（左二）主持，海洋委員會主任委員李仲威（左一）、海巡署長周美伍（右一）出席見證，並由副主任委員兼海巡署署長周美伍及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（右二）出席致詞。 圖/海巡署

台美簽署「海巡工作小組瞭解備忘錄」，海岸巡防署昨（26）日表示，未來雙方將強化對話交流、訓練計畫、建構合作及資訊分享平台，雙方交流建立完整架構，全面提升台美海巡合作深度及廣度，將能提升區域海上應變能量。

海巡署表示，我海巡自成立以來，與美國海岸巡防隊長期保持良好合作關係，在人道救援、教育訓練、維護漁權等領域皆取得實質成果，如共同合作永裕興漁船救援案、派員赴美訓練、參與國際會議等指標性案件，在穩固的互信基礎下，台美海巡彰顯彼此為堅實夥伴關係，為雙方交流建立完整架構，提升區域海上應變能量，簽署這項瞭解備忘錄，宣告台美海巡交流進入新紀元。

海巡署表示，設立「海巡工作小組瞭解備忘錄」是雙方首次在海巡領域建立系統性、制度化的合作成果。台灣在印太戰略地區擔任不可或缺且非常關鍵的角色，海巡署更肩負維護我國海洋權益的重要任務，期待與美方及相關部會協同合作，持續深化台美夥伴關係及共同利益。

海巡署表示，透過這項備忘錄，未來雙方將強化對話交流、訓練計畫、建構合作及資訊分享平台，全面提升台美海巡合作深度及廣度。

海巡署 護漁

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