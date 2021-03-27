台美簽署海巡合作協定 海巡署：提升區域海上應變能量

台美簽署「海巡工作小組瞭解備忘錄」，海岸巡防署昨（26）日表示，未來雙方將強化對話交流、訓練計畫、建構合作及資訊分享平台，雙方交流建立完整架構，全面提升台美海巡合作深度及廣度，將能提升區域海上應變能量。

海巡署表示，我海巡自成立以來，與美國海岸巡防隊長期保持良好合作關係，在人道救援、教育訓練、維護漁權等領域皆取得實質成果，如共同合作永裕興漁船救援案、派員赴美訓練、參與國際會議等指標性案件，在穩固的互信基礎下，台美海巡彰顯彼此為堅實夥伴關係，為雙方交流建立完整架構，提升區域海上應變能量，簽署這項瞭解備忘錄，宣告台美海巡交流進入新紀元。

海巡署表示，設立「海巡工作小組瞭解備忘錄」是雙方首次在海巡領域建立系統性、制度化的合作成果。台灣在印太戰略地區擔任不可或缺且非常關鍵的角色，海巡署更肩負維護我國海洋權益的重要任務，期待與美方及相關部會協同合作，持續深化台美夥伴關係及共同利益。

海巡署表示，透過這項備忘錄，未來雙方將強化對話交流、訓練計畫、建構合作及資訊分享平台，全面提升台美海巡合作深度及廣度。