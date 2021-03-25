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共軍殲-10戰機、運-8反潛機 今侵入我西南防空識別區

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍公布我西南空域空情動態，中共解放軍2架殲-10戰機（如圖、同型機）、1架運-8反潛機今（25）日侵入我西南防空識別區。圖／國防部
空軍公布我西南空域空情動態，中共解放軍2架殲-10戰機（如圖、同型機）、1架運-8反潛機今（25）日侵入我西南防空識別區。圖／國防部

空軍公布我西南空域空情動態，中共解放軍2架殲-10戰機、1架運-8反潛機，今（25）日侵入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

【中央社／台北25日電】

空軍今天發布共機動態，2架殲10、1架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；同時這也是3月第3度有快速機（戰機）擾台。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據2月共機動態，其中較受矚目是19日，共軍出動4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機擾台；20日則是2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機，1天出現高達11架共機擾台。

根據3月共機動態，截至20日止都是運8等慢速機，22日擾台的殲10，為3月內首次有快速機擾台；24日、25日均是2架殲10、1架運8反潛機。

空軍公布我西南空域空情動態，中共解放軍2架殲-10戰機、1架運-8反潛機（如圖、同型機）今（25）日侵入我西南防空識別區。圖／國防部
空軍公布我西南空域空情動態，中共解放軍2架殲-10戰機、1架運-8反潛機（如圖、同型機）今（25）日侵入我西南防空識別區。圖／國防部
空軍公布我西南空域空情動態，中共解放軍2架殲-10戰機、1架運-8反潛機今（25）日侵入我西南防空識別區。圖／國防部
空軍公布我西南空域空情動態，中共解放軍2架殲-10戰機、1架運-8反潛機今（25）日侵入我西南防空識別區。圖／國防部

空軍 解放軍 飛彈 中共

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