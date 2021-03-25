第二海軍合作交流明文化？台美海巡明簽合作瞭解備忘錄

台美雙方明日將在台北簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，據外交官員透露，台美計畫將現行我海岸巡防署與美國海岸巡防隊合作「明文化」。而台美海巡現有合作項目，包括美特勤教官來台協訓、人員赴美海岸巡防防衛學院受訓、海域情報交流、海上救難互助等合作事項。外界研判，這項合作也有美台聯手反制中共「灰色衝突」的意義。

外交部明天下午在將該部五樓舉行「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，我方由包括外交部長吳釗燮、海委會主委李仲威、海巡署署長周美伍等官員出席，美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）也將出席致詞。

外交官員表示，台美兩國海巡過去即互動頻密，不僅每年都有戰技交流，由美方派特勤教官來台進行海上登檢等戰技交流示範課程，我方也會派員赴美國海岸巡防隊海岸巡防防衛學院與基層單位受訓實習，海委會艦隊分署2007年也曾對美採購美國海岸防衛隊發展出的「海難搜救優選規劃系統」，運用在海上救難，雙方在執法、戰技、救生與海域水文情報上，都有交流機制。

官員說，台美並無邦交，原本這些交流都是「檯面下」的合作，但因「大環境政策改變」，台美雙方決定相關合作項目「明文化」，據以定期實施交流。

海岸巡防署近年開始強化船艦武裝，艦艇強化「平戰轉換」機制，設計戰時啟用作戰效能的模組，且海委會與海巡署首長均選用海軍出身官員，「戰力」逐漸提升中。去年三月間美國海岸巡防隊的巡防艦伯索夫號（Bertholf）曾伴隨海軍驅逐艦柯蒂斯魏柏號（Curtis Wilbur）穿越台灣海峽，此次台美海巡簽署合作備忘錄，合作方式想像空間大。

但官員表示，合作項目並無涉艦艇「協防」，均為既有合作交流事項。