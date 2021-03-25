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中科院設置將重納軍職人員 國民黨團：會拉下朝野協商

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立法院司法委員會今審查通過中科院設置條例修正草案，確定恢復軍職人員進用，上限為設立時軍職編制員額858人。而未來中科院所有人員均要接受境管，出國前須獲中科院同意。但國民黨團總召費鴻泰表示審查結論，會再拉下朝野協商。

費鴻泰表示，此次修法中關鍵的第33條修正草案，涉及政府員額配置問題，茲事體大，竟沒有行政院版，只以立委提案就通過，非常不妥適，會在院會二讀會時要求拉下朝野協商。

民進黨團總召柯建銘在審查過程撂重話批評，以後行政部門要的法案應該要自己提，「不然部會首長不要幹了」。

今天委員會審查通過的中科院設置條例修正草案，行政院為加強國安控管，增訂第33條之1，明訂未來中科院人員應經中科院核定後始得出國。人事總處解釋，中科院人員所涉機密不亞於國防人員。

但修正草案中關鍵的第33條修正條文，僅民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲有提案，時代力量立委陳椒華審查時提出修正動議，行政院並無版本，最後國防部修改王版與呂版後，修正通過中科院得恢復設置軍職人員。

中科院院長張忠誠表示，中科院目前有員工11657人，軍職剩568（含文職人員），其中軍官448人，若條例修正三讀通過，軍職人員上限可聘滿中科院轉行政法人時所聘任的軍職人員數858人。

張忠誠說，目前還有1位公務人員，預計7月退休，之後中科院只會有軍人與一般約聘、雇人員，要在中科院任職一定要具中華民國國籍。但若有外籍或尚不具我國籍優秀人才願意效力，會用顧問方式遴聘，有薪資但不是正式員工。

國防部表示，未來中科院軍職人員將由國防部以初官派遣或全軍甄試派任，其中初官派任是由國防部派任，下部隊第一年會到部隊歷練，了解部隊實虛；全軍甄選則是上尉以上軍階，在部隊服務滿5年，具碩士以上專長可參加，合格後前往中科院服務1至5年後再回軍，不會獨厚中正理工。

中科院 國防部

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