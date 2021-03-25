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中科院盼納858位科技軍官 朝野質疑為何修法無政院版？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中科院示意圖。本報資料照片
中科院示意圖。本報資料照片

立法院司委會今審查中科院設置條例修正草案，中科院盼重新納入國防科技軍官人才，並暫訂員額數858人。但朝野質疑，該修法行政院卻沒有自提版本，恐影響政府總員額規範。國防部表示，立委提案有轉本部，支持推動，之後會注意。

國防部副部長張冠群表示，轉型後原希望能繼續晉用軍職人員，但行政法人法規範須排除公職人員，原軍職人員雖可留任，但要落日條款，不能晉用新軍職人員，目前的軍職人員是轉型前留下來的。

張冠群說，中科院是國防科技研究重鎮，涉及國防武器系統研發，與國防部關係密切，雖研發人力全國台清交成優秀青年都要，但中間媒介缺乏對軍種了解的核心角色，軍職人員是關鍵角色。

國防部表示，目前中科院優秀科技人員專業研發強，但對需求了解不深入，產品與三軍使用需求有落差；中科院任務與工作特殊，與軍方密不可分，人員確實有必要再引入軍職人員，讓軍民合作。

中科院長張忠誠表示，明訂納入858位科技軍官，是參考轉型行政法人前的員額數。張冠群也說，858員額數是依據過去經驗法則，

國民黨立委廖婉汝上午質疑，中科院要重新納入多少軍職人員，堯從需求面核定，以過去中科院總人數約8千多人，軍職人員858人；現在總人數已達1萬1000多人，軍職人員維持858人，比例是否偏低？

國民黨立委江啟臣也質疑，只片面訂科技軍官要858人，標準太廣，沒辦法達到設立法人目標；應要精算多少人應該具備國防背景，因為涉及國防安全或產業，否則可能造成濫用問題。

張冠群回應，有些人力確實可以算出，但有些涉研發變化，需要彈性，所以僅設定上限。張忠誠也說，科技人員在中科院裏面多，為避免大家疑慮，858為科技軍官員額數是妥適的點。

中科院 國防部 國民黨

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