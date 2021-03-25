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中科院行政法人化不利保密？中科院：6年來僅發生2起

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立委質疑，中科院轉行政法人後，機敏資料變成營業秘密，恐造成保密漏洞。本報資料照片
立委質疑，中科院轉行政法人後，機敏資料變成營業秘密，恐造成保密漏洞。本報資料照片

中山科學研究院行政法人化6年，今立院司法委員會審查設置條例修正草案補漏，朝野關注焦點集中在保密。國防部副部長張冠群表示，目前中科院涉密遭管制人員有3500人，要經過31項安調才能揭密，內部管制嚴格。

張冠群指出，滴水不露是努力目標，但境管揭密與否確實有些灰色地帶，修法當然有助於保密。

張冠群說，為防止洩密，中科院有專責安全單位負責，對機密文件管理還成立專案辦公室，並開105處機敏資料作業區，嚴格管制進入要用含識別證與指紋雙辨識，全程錄影，資料都由掃描至雲端上網控管，人員不得隨便印出紙本。

之前中科院用百度雲爭議，張冠群解釋，這純屬採購作業缺失，沒有洩密，裝置也沒有灌入百度雲，電腦也沒連線。張說，文件管制作為都在國家機密管制範圍，所有資料都在內部機敏雲內，不對外連接，所有電腦資料不能個人流出。

中科院院長張忠誠表示，截至目前為止，中科院僅發生2018年機密資料遺失在UBike案，2019年自查技術師電腦中存有非業管檔案等兩起涉洩密案，前者因無犯意，內部行政調查記大過一次、司法緩起訴，後者目前仍在司法偵辦中。

民進黨立委劉世芳質疑，中科院轉行政法人後，機敏資料變成營業秘密，恐造成保密漏洞。張忠誠回應，核定機密是國防部，沒有報國防部核定前管制會出現漏洞，空窗大概一年，但也因基於這個漏洞，陸續都在檢討中。

國防部則解釋，國安五法修正前，涉密人員原管制三年，國安五法後改為只能延長三年，管制確實不同，當時修法有配合檢討，現在都檢討完成。

劉世芳質疑，行政法人是兩岸人民關係條例管制對象？陸委會表示，若被認定涉國安機密業務人員均適用。劉再問，協力廠商適用國安五法規範？張忠誠說，委託對象都納入涉密人員境管，目前出入中港澳的有6家廠商、31位都列管中。

中科院 國安 國防部

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