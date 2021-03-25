立院解凍潛艦國造等預算 馬文君強調：是非未來終可檢視

立法院外交及國防委員會上午解凍劍龍級潛艦戰系升級案、潛艦國造等相關預算案，國民黨立委馬文君提醒，紅區裝備輸出許可美國同意若未獲得，有執行潛艦國造相關人員很訝異，我們的軍人竟可以在國會公然將沒有的事說有，她相信未來總有機會可檢視。

立法院外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告「四年期國防總檢討」，並備質詢。並處理院會交付109年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等3案。而國防部長邱國正等官員曾證實，我國潛艦國造所需紅區裝備已全數獲得美方輸出許可。

國民黨立委馬文君質詢披露，民進黨上午強勢解凍幾個預算案。劍龍級潛艦（戰系）升級案，實施期程是107到113年，合約設計至少延宕一年以上，凍結原因是期程延遲，且還沒作好就買測台，和軌道沒作好就買車廂概念一樣，海軍解釋是可以用延長保固，在驗收後再計算保固期，但我們拿到的也是舊東西。但主合約中科院與美商是否都延長保固，若同意，主合約必須發函海軍確認正式保固期限；而延長保固是要花錢的，這些錢必須由合約即中科院或美商自行吸收，不能再花國家的錢。

馬文君進一步表示，其二，是潛艦國造部分十億元。過去有人以媒體護航與網軍假訊息，說他們擋預算，但簡單來說，潛艦國造相關預算等於全給了，但現在連船廠都還沒作好。潛艦設計圖至今也未完成，紅區裝備輸出許可美國同意未獲得，執行潛艦國造相關人員很訝異，我們的軍人竟可以在國會公然將沒有的事說有，她相信未來總有機會可檢視。今日若船廠都還沒蓋好，憑什麼執行進度不到一成，卻要用掉六成預算達五百多億元，含民進黨強勢通過105億元。現在最早完成的是潛艦國造辦公大樓、而非潛艦核心裝備。