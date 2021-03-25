國防部長邱國正允諾邀請運安會協助軍機事故調查

國防部長邱國正上午立法院允諾，未來面對國防部軍機、運輸事故，軍方願邀請運安會協助調查，讓公正第三方協助調查。國民黨立委洪孟楷則表示，他將據此提出修法，面對國防部軍機與運輸事故，未來賦予運安會主動偵查權，讓更公正的單位協助國防部調查，以增進戰力，避免下一次意外事故發生。

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會就四年期國防總檢討（QDR）進行報告。國民黨立委洪孟楷質詢表示，邱國正曾公開指此次F-5E失事事件，事發原因「八九不離十」是何意？邱國正解釋，所謂八九不離十指的是「碰撞」，但後續一連串的事情，其他要作細節驗證。

立委追問，去年10月29日F-5E發生事故，調查報告出來沒有？空軍參謀長黃志偉表示，目前已完成45天的階段報告，現正作殘骸打撈，仍在調查過程。而去年11月F-16戰機失蹤案，也在調查過程中。

洪孟楷表示，他曾質詢運安會對戰機飛安事件能否能更積極有效地介入協助調查，但運安會表示依法無據，因為運安會管的是民間，軍方則組成調查小組自行調查。邱國正則表示，軍方可以邀請運安會協助。

但立委說，此舉不但要國防部主動邀請，且運安會只負責黑盒子、地圖軌跡判讀等。他詢問邱國正說，是否認同，讓公正第三方協助調查，不要只有國防部自行調查，避免內部大事化小、小事化無，由外部作獨立深入調查，以探究真正事發因，相信有助防範未然、精進訓練、要求改進。

邱國正說，他可以同意。而任何一個檢查小組編成，「我們看內容從哪邊來的，可以對調查小組產生信心」，而國軍的調查小組構成，包含外面運安會等專業人員，看這編組，軍中不可能也不會把自己包在裡面，所有問題自己解決。

洪孟楷表示，他將提案修法，面對國防部軍機與運輸事故，運安會未來要主動偵查，有更公正單位協助國防部，增進戰力，避免下一次意外事故發生。