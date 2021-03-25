《國防總檢討》報告被質疑內容薄弱 國防部這樣回應

國防部上午表示，《四年期國防總檢討》（QDR），是依據總統的國防理念，評估戰略環境，擘劃未來重要國防施政願景，以指導國軍建軍備戰發展方向。同時其公布，對國防事務透明化及凝聚全民國防共識，也具有重大意義。

國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會就四年期國防總檢討（QDR）進行報告。民進黨立委蔡適應質詢，美國目前已無QDR設計，因為與時俱進的必要性，日本的QDR每一至二年就一本，有四百多頁，作為國防最高指導原則，我們四年一次只有114頁，相對其他國家內容薄弱。

國防部發出新聞稿表示，過去四年多以來，國軍在武器裝備籌獲、戰力加速提升、兵役制度轉型、機艦自主研製等方面，均達成重要成果。此次《四年期國防總檢討》是蔡總統任內的第2次公布，內容區分「區域情勢：掌握新興安全挑戰」、「戰略指導：堅實國防確保安全」、「淬礪軍武：打造堅強鋼鐵勁旅」、「強韌國防：務實推動國防事務」、「永續布局：穩健發展國防自主」、「鞏固安全：應對灰色地帶威脅」及「戰略合作：創造臺灣戰略價值」等7章。

《四年期國防總檢討》除了延續及落實總統在第一任期對國防事務的重要指導，並因應區域情勢及敵情威脅變化，在建軍備戰、國防施政、國防自主等持續性工作上，提出前瞻的政策規劃，務實推動國防改革，建構強韌的國防力量，並有效應對中共灰色地帶威脅，發揮台灣在地緣戰略上關鍵角色，具體展現國軍新風貌。

未來國軍將秉持《四年期國防總檢討》揭示的政策方向，審慎規劃及落實推展各項國防施政，戮力推動後備動員制度改革、應對非傳統安全威脅、發展不對稱戰力及提升聯合作戰能力等重要工作，建構人民有信心、國家可依恃、友盟能信賴的國防力量，展現自我防衛決心與實力，成為國家安全最堅強的一道防線。