空軍彈射椅模擬器仿真度低 空軍：符合訓練所需

空軍F-5E戰機近半年連續失事，飛行員彈射後仍然不幸殉職，空軍彈射訓練受到關切。前空軍副司令張延廷披露，空軍僅有一座彈射椅模擬機，仿真度很低。但空軍參謀長黃志偉表示，彈射椅模擬器經美軍認證，飛行員每四年要覆訓一次，訓練上符合空軍需求。但他坦承這方面可以討論。國防部長邱國正也允諾增加飛行員彈射模擬器的訓練時數。

國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會就四年期國防總檢討（QDR）進行報告。民進黨立委劉建國質詢表示，前空軍副司令張延廷披露，空軍僅有一座彈射椅模擬機，仿真度很低，空軍如何回應？

黃志偉表示，彈射椅模擬器位於岡山航空生理訓練中心，是經美軍認證，飛行員每四年要覆訓一次，設計與程序要求與美軍同步。他對張的看法沒有意見，但訓練上符合空軍需求。人員真的彈射出去，是用30個G力往上彈，他們不可能在地面上作這種模擬，即使是美國也無法模擬。現有的模擬器會有一個軌道把人升到4、5米讓人體驗脫離座艙的感覺，「只是體驗」，重點在程序與彈射時機的演練，這部分是符合需求的。但他坦承這方面可以討論。

國民黨立委陳以信質詢時則表示，空軍彈射訓練設備目前只有一具模擬器，他詢問F-5飛行員彈射訓練時數有多少？黃志偉表示，各型機飛行員每四年要練一次。立委要求短期間密集增加訓練時數。黃志偉表示，會，各基地模擬機雖無動態彈射操作，但能作程序操作。但陳以信認為，這不足以熟悉實際動作，要求至少針對F-5戰機飛行員增加實際彈射模擬機訓練時數，邱國正允諾辦理。