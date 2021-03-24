台灣軍隊不過是一個空殼？「隱瞞文化」恐成影響關鍵

台灣防務同對岸大陸相比較，二者在兵力和現代化建設的速度方面差距如天壤之別，儘管美國按期向台灣出售價值高達數十億美金的武器，但中國的軍費預算超過台灣16倍還多。兩邊的海上實力更是懸殊，中國正在制造第3艘航空母艦，台灣擁有兩艘八十年代生產、目前可以下水的潛水艇。因此，台灣的防務政策中理論上非常重視道德上進行股東，以及官兵專業素質上的訓練。

台灣的兵力規模跟德國不差上下，大約都是17萬人左右，但德國的人口是台灣的3.5倍。

台灣前國防部長蔡明憲對德國之聲表示，「鑑於國家安全，理應每一個年輕人都義務服役」，他說，台灣人一直有兵役制，自己六十年前曾服役18個月。台灣調整兵役制度後，2016年開始，台灣適齡男性青年只需進行4個月的軍事訓練，大學生可以在畢業後再完成這段訓練。蔡明憲說，台灣應該以韓國、新加坡和以色列這些有著明確防務戰略的國家為楷模，恢復一年以上的兵役制。

備戰不足

李問2013年服役一年，當年他24歲，被分配到陸軍學開M60坦克。訓練的目標是，一旦共軍入侵，陸軍須在海灘進行抵擋，阻止敵人登錄後深入進攻島內。這名民進黨幹部告訴德國之聲，戰術培訓以及軍事演習都不曾出現。他當時要完成的任務僅僅是，教授新兵學會駕駛坦克。

李問認為，對預備兵進行定期訓練至關重要。台灣官方數據顯示，目前有70萬預備軍人。他說，一旦需要，他們因該能夠拿起武器。然而，目前備戰還停留於幻想階段，預備軍人每兩年集中受訓一次，每次最多一周。而該規定很多情況下不過是紙上談兵。李問自己這些年來只集訓過兩次，每次一天。為改革兵役制度，台灣政府決定從2022年起預備兵每年集訓兩周。

軍隊只是「空殼」？

記者Paul 黃回憶說，2011年他曾在陸軍服役過一年，「10年前我們就對軍隊訓練嘲笑過，開過很多玩笑。」他在國外生活過，因此他不必參加更多訓練。黃是台灣軍事現狀的激烈批評者，在《外交政策》雜誌（Foreign Policy）發表的一篇文章裡，他引用了多個退役和現役軍人的話寫道，台灣軍隊不過是一個「空殼」：軍事力量僅存於紙上，省錢尤其影響陸軍，其裝備慘不忍睹。

什麼導致了這一狀態？Paul黃對德國之聲表示，軍隊有一種「隱瞞問題」的文化，大事化小，小事化了，「甚至國防部都不清楚，我們台灣有多少台坦克、多少門大炮、多少支機槍。」

黃很關注有關德國國防軍的討論，他認為德國同台灣的問題很相似，「但至少他們給出的數據是可信的」，「但在我們的國防部，人們聽到的只是『一切完美』，他們不願面對現實。」

「他們可以隨時武力攻台」

台灣的國防部長同時也兼任將軍之職，這些年來只有很少例外，前文提到的蔡明憲是其中之一。在陳水扁政府的最後階段，蔡明憲當過3個月的台灣國防部長。

國防部長兼任將軍，是一種「自我監督」機制，它會給問責帶來問題，Paul 黃說，「大部分將軍不願有文職國防部長」。

不過，如果台灣軍隊真的不堪一擊的話，中國為什麼無動於衷、不及早攻下這個島嶼？Paul黃對此有一個簡單的解釋，「事實上，他們可以隨時武攻，而等的時間越長，他們的優勢便越明顯。」

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