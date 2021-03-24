快訊

水情嚴峻 天氣風險公司：台灣未來45天雨水不樂觀

水深火熱我愛你？澳洲世紀洪水中的「全民救婚禮」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蔡總統：潘穎諄持續搜救 很抱歉讓羅尚樺回不來

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
蔡總統慰問殉職飛官羅尚樺的妻子。圖／總統府提供
蔡總統慰問殉職飛官羅尚樺的妻子。圖／總統府提供

空軍台東志航基地本月廿二日下午發生戰機碰撞事故，導致中尉飛官羅尚樺殉職，上尉飛官潘穎諄失蹤。蔡英文總統昨天專程到台東慰問兩位飛官家屬，並表示已要求國防部盡速調查釐清事故，彈射座椅部分行政院已核定經費立即換裝。她也向羅尚樺的父親致歉，「真的很抱歉讓你們珍貴的兒子不能再回來」。

蔡總統先在志航基地慰問潘穎諄的家屬，隨後轉往台東市立殯儀館弔念羅尚樺，並逐一向羅的父親、妻子及家屬致意。蔡總統慰問時，羅家人泣不成聲，僅羅父情緒比較穩定。

羅父感謝蔡總統關心，他說，四年前孩子飛上天空，四年後卻躺在這裡，軍備的問題一再重申，癥結點都是老問題，卻還是不斷出現，大家不想遇到也不想發生，可以的話，希望羅尚樺是國軍最後一位。枉費國家栽培這麼久希望以後真的別再發生「今日公祭、明日忘記」的事情，但也感謝國軍讓羅完成捍衛疆土的偉大夢想。

蔡總統微低著頭說，每次發生都是最痛心的事情，而且都是這麼好的年輕人。政府希望裝備快速更新，很盡力、很盡力在做事情，卻還是發生這種事，「真的很抱歉讓你們承受這一切，謝謝您培養這麼好的兒子，真的很抱歉讓你們珍貴的兒子不能再回來」。

慰問後，蔡總統離去前也發表簡單談話。她說，前天F-5E戰鬥機在屏東牡丹外海發生事故，全體國人都感到不捨，到台東除了了解搜救情況，也向家屬慰問，對潘穎諄上尉會持續搜救，不會放棄希望；至於殉職的羅尚樺中尉，她要求國防部務全力協助家屬。

蔡總統說，發生事故後，國防己宣布天安特檢，在不影響作戰及戰備任務情況下，其餘機種都暫停訓練、停止演習，進行飛安檢查，也要求國防部盡速調查釐清事故原因，彈射艙座椅部分行政院已核定經費，立即推動換裝作業。

她說，值此悲傷的時刻，她希望強忍悲痛的國軍同仁堅守崗位、恪盡職責，也向他們致意，希望國人同胞一起為國軍加油　

蔡總統慰問殉職飛官羅尚樺的父親。圖／總統府提供
蔡總統慰問殉職飛官羅尚樺的父親。圖／總統府提供
蔡總統（右）慰問殉職飛官羅尚樺的妻子。記者施鴻基／攝影
蔡總統（右）慰問殉職飛官羅尚樺的妻子。記者施鴻基／攝影
蔡總統表示已要求國防部釐清事故原因，行政院也核定經費為彈射座艙換裝。圖／總統府提供
蔡總統表示已要求國防部釐清事故原因，行政院也核定經費為彈射座艙換裝。圖／總統府提供
蔡總統表示已要求國防部釐清事故原因，行政院也核定經費為彈射座艙換裝。記者施鴻基／攝影
蔡總統表示已要求國防部釐清事故原因，行政院也核定經費為彈射座艙換裝。記者施鴻基／攝影
蔡總統慰問殉職飛官羅尚樺的父親。圖／總統府提供
蔡總統慰問殉職飛官羅尚樺的父親。圖／總統府提供
蔡總統慰問殉職飛官羅尚樺的父親。圖／總統府提供
蔡總統慰問殉職飛官羅尚樺的父親。圖／總統府提供

台東志航基地 國軍

延伸閱讀

江啟臣籲國防部：加速升級彈射椅 確保飛官安全

F-5E戰鬥機意外 蔡英文總統下午到台東慰問家屬

羅尚樺妻貼文思念丈夫 潘穎諄家屬等待搜救消息

蔡總統28日要密赴大港開唱？ 高雄民進黨部速收回訊息

相關新聞

影／蔡總統：潘穎諄持續搜救 很抱歉讓羅尚樺回不來

空軍台東志航基地本月廿二日下午發生戰機碰撞事故，導致中尉飛官羅尚樺殉職，上尉飛官潘穎諄失蹤。蔡英文總統昨天專程到台東慰問...

「五年級」退軍團體 支持國防部保留剌槍術訓練

有立委關切國軍「剌槍術」保留與否，曾於2016年在凱達格蘭大道舉行「正步」表演的「2016五年級凱道閲兵指揮部」，今天透...

國軍漢光37號演習暖身中 國防部下令全軍保密切結

國軍目前正在進行軍內稱為「小漢光」的戰備月實兵演練，為即將舉行的「國軍漢光37號」演習暖身。國防部近日發出「國軍漢光37...

萬劍彈vs.天雷500誰比較強？兩岸反跑道武器的對決！

台灣當然也有類似的想法，計畫在開戰之初，就先發制人攻擊中國的機場跑道，以延滯阻撓解放軍的攻勢。中科院因此選擇了一個更有效的方案，研發出結合集束炸彈與空射型巡弋飛彈的萬劍機場聯合遙攻武器，一般簡稱為「萬劍彈」。

【重磅快評】刺槍表演術與殺敵保命技

有民進黨立委建議國防部廢除刺槍術，因為美軍從2010年開始就不訓練刺槍，希望國軍也能跟進。但國防部評估後認為，以台灣的作...

F-5E失事 趙少康：買無人機早中共一步完成海戰術部署

空軍F-5E戰機再傳失事，造成一名飛官殉職、一人失蹤。出身軍人子弟的中廣董事長趙少康對此感到痛心，他具體建議，面對我空防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。