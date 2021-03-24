影／蔡總統：潘穎諄持續搜救 很抱歉讓羅尚樺回不來

空軍台東志航基地本月廿二日下午發生戰機碰撞事故，導致中尉飛官羅尚樺殉職，上尉飛官潘穎諄失蹤。蔡英文總統昨天專程到台東慰問兩位飛官家屬，並表示已要求國防部盡速調查釐清事故，彈射座椅部分行政院已核定經費立即換裝。她也向羅尚樺的父親致歉，「真的很抱歉讓你們珍貴的兒子不能再回來」。

蔡總統先在志航基地慰問潘穎諄的家屬，隨後轉往台東市立殯儀館弔念羅尚樺，並逐一向羅的父親、妻子及家屬致意。蔡總統慰問時，羅家人泣不成聲，僅羅父情緒比較穩定。

羅父感謝蔡總統關心，他說，四年前孩子飛上天空，四年後卻躺在這裡，軍備的問題一再重申，癥結點都是老問題，卻還是不斷出現，大家不想遇到也不想發生，可以的話，希望羅尚樺是國軍最後一位。枉費國家栽培這麼久希望以後真的別再發生「今日公祭、明日忘記」的事情，但也感謝國軍讓羅完成捍衛疆土的偉大夢想。

蔡總統微低著頭說，每次發生都是最痛心的事情，而且都是這麼好的年輕人。政府希望裝備快速更新，很盡力、很盡力在做事情，卻還是發生這種事，「真的很抱歉讓你們承受這一切，謝謝您培養這麼好的兒子，真的很抱歉讓你們珍貴的兒子不能再回來」。

慰問後，蔡總統離去前也發表簡單談話。她說，前天F-5E戰鬥機在屏東牡丹外海發生事故，全體國人都感到不捨，到台東除了了解搜救情況，也向家屬慰問，對潘穎諄上尉會持續搜救，不會放棄希望；至於殉職的羅尚樺中尉，她要求國防部務全力協助家屬。

蔡總統說，發生事故後，國防己宣布天安特檢，在不影響作戰及戰備任務情況下，其餘機種都暫停訓練、停止演習，進行飛安檢查，也要求國防部盡速調查釐清事故原因，彈射艙座椅部分行政院已核定經費，立即推動換裝作業。