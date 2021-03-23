澎湖航空器失事兵推 期做好應變與處置

澎湖縣今天召開110年地區戰綜暨縣三合一會報第1次定期會議，會中進行空難兵棋推演。縣長賴峰偉表示，透過兵推發現問題，預做準備，強化指揮應變效能，才能在災害發生時有最佳處置。

台東志航基地2架空軍F-5E戰鬥機昨發生擦撞意外墜海，今天的三合一會報恰巧以「風災引發夜間航空器失事及複合型災害」為兵推主題想定，設定航空器失事第一時間應處作為、重大災害搶救作為、經建設施搶救作為、災後復原具體作為等四大狀況，由各相關單位實際推演，磨練應變處置能力。

賴峰偉指出，澎湖四面環海，航空器是對外重要交通工具，525華航空難、723復興空難事件大家都還記憶猶新，勉勵各編組單位平時要有防災意識，隨時做好萬全準備，保持橫向聯繫，以提升應變能量。

賴峰偉說，透過不斷重複演練，將「機制統合」、「政軍合同」，才能在災難引發的混亂失序狀態下，有效作出正確判斷，快速展開動員及緊急救援行動，將災害減到最低。

今天會報由賴峰偉擔任召集人，包括行政院動員會報副執行秘書江弘達少將、行政院災防會報副主任王怡文、台閩會報林浩平上校、澎防部副指揮官王智輝少將、後指部指揮官吳俊霖上校，及相關事業單位參與。模擬兵推演練災害搶救作業，以驗證地方政府災害防救計畫及各項應變措施。