國軍漢光37號演習暖身中 國防部下令全軍保密切結

國軍目前正在進行軍內稱為「小漢光」的戰備月實兵演練，為即將舉行的「國軍漢光37號」演習暖身。國防部近日發出「國軍漢光37號演習保密安全維護計畫」，要求各單位參演人員完成線上簽核認證、人員安全調查作業等。國防部強調，「漢光演習」是國軍驗證整體防衛構想與戰訓整備成果的重要任務，向來是中共對我滲透蒐情的首要目標，全軍官兵務必貫徹保密檢管作為。

國防部表示，依據「國軍漢光37號演習保密安全維護計畫」，各單位參演人員應完成線上簽核認證、人員安全調查作業，收視保密安全教育專輯節目，目的是讓每一位執行任務的官兵，都能清楚明白演習安全檢管措施，避免可能肇生的危害，以消弭危安罅隙。

國防部指出，演習過程中產製的各種資訊，未經過權責長官核定前，均不可以任何形式攜出演習區域；演習期間各項會議資料，應採電腦簡報的方式為主，減少發放書面資料。如果必須分發，則逐冊編號及簽收，並在會後全數收回，避免發生資訊外流情事。

國防部強調，演訓期間，全軍官兵應恪遵保密紀律，不得隨意透露演習內容，更不得於公開場合討論相關資訊。尤其，當前智慧型手機等行動裝置普及，官兵務須遵守相關資安保密規定，不得以私人通訊器材，傳遞演習相關事項。

國防部並提醒，在任務撤收階段，相關演習資訊除具保存價值，應由產製單位開立三聯單申請攜出演習場域外，其餘作廢資訊，配合營區機密資訊清銷作業辦理銷毀。在離開演習場地前，也要仔細清點人員、武器裝備及各項公務資訊，避免遺漏，確保演習圓滿成功。

國防部表示，國軍「漢光演習」對作戰效能驗證，具有高度指標性意涵，也是敵人亟欲刺探蒐集的重要目標。因此，各級官兵務必要遵守相關保密規定，確實執行各階段安全維護作為，切莫於營外談論演習資訊，或將相關訊息傳輸至網際網路，遭到有心人士蒐集竊取。如此才能使國防安全多一分保障，確保國家永續生存與發展。