飛行員彈跳仍亡 退役飛官：死因不見得與彈射座椅有關
兩架F-5E戰鬥機昨天下午疑在空中擦撞墜海，其中飛行員羅尚樺雖已彈射出座艙，但仍殉職，是彈射座椅救不了命？蔡姓退役飛官說，事實上F-5E戰鬥機的彈射座椅並不具備零高度、零速度的彈射能力，若說不安全，「是真的不安全」，因為它有角度和速度的限制，而羅尚樺的死因則不一定與彈射座椅有關。
蔡姓退役飛官說，兩架戰機在撞擊後，速度馬上變為零，此時彈出來，降落傘是張不開的，人椅分離會有問題，且撞擊時飛行員可能就已受了傷，所以最後會致命，各種原因很多，不見得與彈射座椅有關。
他說，F-5E戰鬥機已服役40年，是否該花大筆錢換彈射座椅，等換了之後又要汰除了，見仁見智。
據了解，空軍將加速由勇鷹高教機替換F-5戰機的計畫，漢翔今年底將交機的2架「勇鷹」高教機直接由台東空軍第7聯隊接收。另外，漢翔已經接獲空軍66架勇鷹戰機訂單，其中過半新機都將撥交台東聯隊使用，以確保空軍弟兄在訓練時的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言