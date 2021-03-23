飛行員彈跳仍亡 退役飛官：死因不見得與彈射座椅有關

兩架F-5E戰鬥機昨天下午疑在空中擦撞墜海，其中飛行員羅尚樺雖已彈射出座艙，但仍殉職，是彈射座椅救不了命？蔡姓退役飛官說，事實上F-5E戰鬥機的彈射座椅並不具備零高度、零速度的彈射能力，若說不安全，「是真的不安全」，因為它有角度和速度的限制，而羅尚樺的死因則不一定與彈射座椅有關。

蔡姓退役飛官說，兩架戰機在撞擊後，速度馬上變為零，此時彈出來，降落傘是張不開的，人椅分離會有問題，且撞擊時飛行員可能就已受了傷，所以最後會致命，各種原因很多，不見得與彈射座椅有關。

他說，F-5E戰鬥機已服役40年，是否該花大筆錢換彈射座椅，等換了之後又要汰除了，見仁見智。

據了解，空軍將加速由勇鷹高教機替換F-5戰機的計畫，漢翔今年底將交機的2架「勇鷹」高教機直接由台東空軍第7聯隊接收。另外，漢翔已經接獲空軍66架勇鷹戰機訂單，其中過半新機都將撥交台東聯隊使用，以確保空軍弟兄在訓練時的安全。