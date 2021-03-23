【重磅快評】刺槍表演術與殺敵保命技

有民進黨立委建議國防部廢除刺槍術，因為美軍從2010年開始就不訓練刺槍，希望國軍也能跟進。但國防部評估後認為，以台灣的作戰環境應該要留下。兩者或有其理，卻也都有著未能釐清「刺槍表演術」與「殺敵保命技」異同的盲點。

立委想廢，主要是認為刺槍術於當今戰場環境中已毫無實用性，美軍也已取消。只是，美軍通常仰賴絕對火力壓制敵人，打的是科技戰、遠距戰，拚的是高端武器與誰的錢多，況且經年累月在他國打仗既無關領土得喪，自也犯不著要求打光最後一顆子彈後再與敵人拚刺刀。

但台灣不同，打的是寸土必爭的保家衛土之戰，甚至到了行政院長蘇貞昌的「拿掃把拚」，抑或新境界基金會副執行長吳怡農「全民皆兵」、「在家當兵」，一旦敵人來犯即退無死所境地，顯然讓戰士學習如何熟用身邊武器殺敵兼保命，就絕對有其必要及實用性，除非大家的作戰心態是看到敵人接近就投降。

也因此，如果大家真希望戰士要有「戰到底」捍衛台灣之心，又如何能不去要求他們學習包括刺槍術在內的各種近身戰技？再者，立委所不知或未提及的是，美軍雖取消了刺槍術，卻增加了搏擊棒對打、核心肌耐力及靈敏度訓練等，仍是著眼於殺敵實戰。當戰士手邊最方便取得的是步槍及刺刀時，就更有習練以之殺敵保命的必要。

說到底，此爭議的問題就在於，有太多人將「刺槍表演術」與「殺敵保命技」混為一談。目前我國受限新兵訓練時數，刺槍術授課僅「基本突刺」及「托擊法」等內容，加以要求動作齊一、殺聲震天的演練往往耗去大量時間，或可強筋健骨、提振士氣，與單兵一對一拚殺卻是兩碼子事。

既然國防部要保留刺槍術，就需要與時俱進、大幅翻新訓練方法，甚至不妨添增短刀搏擊、徒手搏擊等課目，並加重戰士學習這些殺敵保命技所需要的肌耐力。如果仍只有刺槍術之名與型，又與當今眾多傳統武術家只重套路、卻被自由搏擊選手虐爆何異？那還真不如廢了。