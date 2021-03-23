F-5E失事 趙少康：買無人機早中共一步完成海戰術部署

空軍F-5E戰機再傳失事，造成一名飛官殉職、一人失蹤。出身軍人子弟的中廣董事長趙少康對此感到痛心，他具體建議，面對我空防困境，我國立刻向土耳其購買足夠數量之無人機，我空軍官兵也要全面開始學習操作無人機，制敵於千里之外，先中共一步完成「無人機海戰術」部署。

趙少康表示，當前環境艱困，軍備取得不易，大家都了解，但因應既有環境，調整資源，發揮最大的效能，有賴我國高層次正確的國防政策。趙少康並批評將帥無能、累死三軍，質疑空軍就算花大錢、拚老命、等好多年，再取得一批老掉牙的F-16（1974年首飛服役）改良機種，能有機會對抗中共服役中先進的第五代殲20、殲35隱形機種？

趙少康呼籲，空軍健兒再怎麼英勇善戰，也不該派他們去以卵擊石。他提出，這2年傳統戰術思維受到重大挑戰，敘利亞、亞美尼亞戰爭中異軍突起的是土耳其自行發展的無人機，打得美式裝備全軍覆沒，連落荒而逃都來不及，而且土耳其是個中等科技水平國家，至少無人機所用電子晶片技術落後我國甚多，應該把買F-16的預算經費交給工研院、國防大學等，並廣邀有志者參與研發無人機。