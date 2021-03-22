不到5個月3次戰機失事 還有一架F16飛官至今未尋獲

兩架F-5E戰鬥機今天下午從台東志航基地起飛執行訓練任務，疑在空中擦撞墜海，雷達光點消失在屏東縣牡丹鄉旭海漁港距岸1.4海浬處，飛行員羅尚樺、潘穎諄各駕駛一輛單座戰鬥機，生死未卜。這已經是不到五個月，F-5E再度出事，而上次失去飛官朱冠甍上尉後，不到1個月花蓮外海也掉了一架F-16戰機，蔣正志上校至今未尋獲。

去年10月29日，空軍台東志航基地一早傳出F5E戰機墜海，國防部證實該戰機從基地起飛不到2分鐘，就在基地北面1海里加路蘭外海失去動力，29歲上尉飛官朱冠甍7時31分跳傘落海，8時37分現場人員回報由空軍救援人員成功救援飛官，但他獲救時已無呼吸心跳，送往台東馬偕醫院搶救後，於9時27分宣告不治。

不到一個月，去年11月17日，空軍第五聯隊上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機夜航訓練時失聯，當天晚上一批4架機進行夜間飛行科目，6時5分起飛後，6時7分在花蓮機場東北面9哩，這架2號機（6672）脫離塔台管制，空中另外3名飛行員未聽聞任何無線電呼叫，雷達也無顯示。雖然陸海空多日搜尋，但至今仍未尋獲。