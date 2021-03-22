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空軍F-5E擦撞墜海 其中1架去年12月才完成安檢
空軍F-5E四架戰鬥機下午於台東志航基地起飛執行訓練任務，15時6分其中2架F-5E（各一名駕駛）發生擦撞墜海，於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處雷達光點消失。據了解，其中一架F-5E戰鬥機去年12月才完成周檢。
國防部15時22分派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。
兩名飛機駕駛為潘穎諄上尉（28歲），飛行總時間601小時，以及羅尚樺中尉（26歲），飛行總時間404小時。兩架F-5E戰鬥機機號分別為5286與5287，5286飛機鐘點7109小時，上次進周檢進站時間109年4月16日，出站時間109年6月22日；5287飛機鐘點6670小時，上次進周檢進站時間109年9月12日，出站時間為109年12月5日。
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