空軍F-5E擦撞墜海 其中1架去年12月才完成安檢

空軍F-5E四架戰鬥機下午於台東志航基地起飛執行訓練任務，15時6分其中2架F-5E（各一名駕駛）發生擦撞墜海，於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處雷達光點消失。據了解，其中一架F-5E戰鬥機去年12月才完成周檢。

國防部15時22分派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。