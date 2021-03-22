聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部2架F-5E擦撞事件 氣象局：大武地區能見度不差
國防部2架F-5E戰鬥機在屏東牡丹岸際疑似空中擦撞墜海，陸海空搜救中。中央氣象局表示，地點比較偏台東大武地區，當地下午溫度約20度，雖然是陰天，能見度大部分的時間都可達20公里以上，並沒有特別。
國防部通報，今天下午14時30分空軍F-5E戰鬥機4架台東志航基地起飛執行訓練任務，15時06分其中2架F-5E(各1名駕駛)疑似空中擦撞墜海(雷達光點消失)，屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，國搜中心15時22分派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中。
中央氣象局預報員張承傳表示，台東地區下午的天氣，當地大概為陰天，大武路地陣風六級，海面六到七級，陰天，偶爾飄點小雨，但累積雨量僅一毫米，能見度大部分時間都有20公里以上，雖然陰天，但是能見度不差，當地溫度約有20度左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言