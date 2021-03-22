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兩架F5E疑空中擦撞東部墜海 2飛行員跳傘黑鷹搜救中

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國防部2架F-5E擦撞事件 氣象局：大武地區能見度不差

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
國防部2架F-5E戰鬥機在屏東牡丹岸際疑似空中擦撞墜海，陸海空搜救中。圖為同型飛機，本報資料照片
國防部2架F-5E戰鬥機在屏東牡丹岸際疑似空中擦撞墜海，陸海空搜救中。圖為同型飛機，本報資料照片

國防部2架F-5E戰鬥機在屏東牡丹岸際疑似空中擦撞墜海，陸海空搜救中。中央氣象局表示，地點比較偏台東大武地區，當地下午溫度約20度，雖然是陰天，能見度大部分的時間都可達20公里以上，並沒有特別。

國防部通報，今天下午14時30分空軍F-5E戰鬥機4架台東志航基地起飛執行訓練任務，15時06分其中2架F-5E(各1名駕駛)疑似空中擦撞墜海(雷達光點消失)，屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，國搜中心15時22分派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中。

中央氣象局預報員張承傳表示，台東地區下午的天氣，當地大概為陰天，大武路地陣風六級，海面六到七級，陰天，偶爾飄點小雨，但累積雨量僅一毫米，能見度大部分時間都有20公里以上，雖然陰天，但是能見度不差，當地溫度約有20度左右。

台東志航基地 屏東 國防部

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