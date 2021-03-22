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穿飛行裝到立法院備詢 馮世寬：團結一致、行動一致

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬今天穿著空軍防火連身飛行裝到立法院備詢，左胸前則仍掛著國防部長布章。記者林伯東／攝影
退輔會主委馮世寬今天穿著空軍防火連身飛行裝到立法院備詢，左胸前則仍掛著國防部長布章。記者林伯東／攝影

退輔會主委馮世寬今天穿著空軍防火連身飛行裝到立法院備詢，胸前則仍掛著國防部長布章。他表示，他穿這件飛行服，顯示出來的是一個決心，退輔會將團結一致、行動一致，給民眾和立委看到，退輔會是一個有紀律、工作有效率的團隊。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委高嘉瑜質詢時說，她發現退輔會很特別，大家都有制服，主委衣服也特別不一樣，原因在哪裡，「退輔會錢比較多？」

馮世寬表示，他穿這件飛行服，顯示出來的是一個決心，團結一致、行動一致，給老百姓和立委在鏡頭上看到，退輔會是一個有紀律、工作有效率的團隊。

他進一步說，今天他穿這件衣服，是因為他看了王立禎所著飛行員的故事，那本書寫不知道能不能回得來，但仍一定要去，觸動他年輕時的心弦，因為好多任務他都不知道能不能回得來，而他己有家室，但他一定要去參加。今天他在新年度報告中，穿這個衣服，向立委與民眾宣示，他帶領的團隊會比去年更努力。

馮世寬進一步說，這件衣服是他民國97年擔任漢翔董事長任內最後一次飛我國自己製造的IDF性能提升的飛機，當初他以測試員身份，他在機上講了一些話，地面通通錄下，如：這飛機怎麼加速這麼快，還加了三字經。他事曾試圖求所屬消去，但工程師說他身上裝滿紀錄儀器，而紀錄完整之故，須加以保留，不可以這三個字擦掉。

至於胸前掛著國防部長的徽章，國民黨立委洪孟楷質詢說，難道馮世寬還回任國防部長？馮世寬說，他已當過國防部長，現在不會再作這樣的夢。

馮世寬會前受訪曾表示，是因為他沒有找到董事長的名牌，而國防部長的徽章也是一種榮耀，因為在他在部長時，國防部也安排他去飛行，但又擔心身為國防部長去飛飛機，會被說是作秀，後來決定要飛行的話，不飛幻象、F-16，而要飛漢翔自己性能提升的IDF。但因後來他卸任國防部長，無法成行。

國防部 馮世寬 退輔會

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