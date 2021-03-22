退軍補助法案卡關 馮世寬批人事總處是「仇軍」

立委質疑退役上校子女教育補助費等退軍補助至今卡關，退輔會主委馮世寬今天上午在立法院批評人事行政總處「仇軍」，「別人不敢講這句話，只有我敢講」。

馮世寬今天穿著一身連身防火飛行服裝列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。報告中指出，將維護年改後退除役官兵權益；對於近期各界關切「86年班女性退役軍(士)官權益爭取案」、「修正遺屬年金領取資格」、「恢復上校子女教育補助費」等案，退輔會持續擔任窗口，蒐整各方意見，爭取立法院及行政部門支持，並請國防部考量適時予以修法，共同協力維護退伍袍澤權益。

但國民黨立委呂玉玲質詢，退輔會業務報告中宣稱要照顧年改後退除役官兵權益，她認為是笑話。她長期支持這三個提案，馮世寬也曾允諾全力支持，結果相關提案保留到院會協商，民進黨直接否決，軍公教子女教育助費至今沒有法源依據。她質疑退輔會騙很大，兩面手法，根本修理軍人。

馮世寬表示，今日呂玉玲所講的話，自己都站在她那邊，「我今天穿著這身衣服就是帶著大家來努力」。面對立委對退軍補助法案延滯的批評，馮回應稱，這是人事總處作的，還稱人士總處是「仇軍」，「別人不敢講這句話，只有我敢講」。