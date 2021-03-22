國軍剌槍術有威力 馮世寬：我學過 你們可別跟我打架

面對外界對國軍「剌槍術」訓練是否合時宜的關切，國防部近期已宣示保留的立場。退輔會主委馮世寬上午在立法院表達支持國防部立場，所有戰術運用都不能廢，他說他早在空軍幼校就學時學過剌槍，「你們可不要跟我打架！」

本報昨日報導，國防部宣示，因應國軍兵役制度及守勢作戰需求，考量多數作戰環境為濱海城鎮守備，而「刺槍術」是近迫戰鬥及基本防衛基礎，國防部決定保留這項訓練，未來會進一步在志願役與軍事訓練役的新兵戰鬥教練及期末驗收時機中，納入刺槍術近迫防衛演練。

但有眾多網友與退役體幹班教官都建議，若要保留這項訓練，國防部應與時俱進調整科目與槍法，因為現行所有的刺刀，早已刺不穿、刺不進、砍劈不了各種防彈背心了。

馮世寬上午穿著空軍連身飛行服到立法院外交及國防委員會備詢，會前受訪針對這個話題，他覺得所有戰術運用都不能廢，老軍人都會拳術等武術，因為大家都有學過，刺槍他早在空軍幼校就學，「你們不要跟我打架！」