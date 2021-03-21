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獨／國軍戰備月實兵明展開 陽明山出現電戰「瓦斯桶」
國軍本季戰備月本（3）月1日起展開，分別以現地偵察、兵棋推演、現地戰術等科目推進，明（22）起將展開「實兵操演」，各式國軍裝備近日已先期悄悄進駐野戰要點，在山顛水涯預先部署。近期有山友在陽明山國家公園登山步道上，發現高峰稜線上新出現「瓦斯桶型」構造物，下方還有舉升裝備。經辨識是資通電軍的「鐘型天線短波干擾車」，部署在陽明山區的最高峰處，準備在明起配合操演，依模擬戰況實施電子作戰。
被軍內暱稱為「小漢光」的國軍戰備月「實兵操演」明起5天在各作戰區陸續展開。國軍地空都將實施戰備操演，如航特部將在各作戰區實施黑鷹直升機等機種的熱加油、熱掛彈等，各部隊戰車甲與火砲也將依序離營部署到野戰陣地。「鐘型天線短波干擾車」被部署到能俯視北台的陽明山國家公園山區高峰處，被在公共場域活動的山友目擊。
根據實地辨識，為配合進駐北台，這輛「鐘型天線短波干擾車」披上防空偽裝網，在四周有無線電陣列的稜線上，將被網友誤認為「瓦斯桶型」鐘型天舉升起來，實施現場偵測。
據了解，相關由中科院自行研發的電戰干擾車，一套有一共有5種類型，各車車型相同，但因功能而有不同天線。戰備時配屬到重要陣地、要塞部署，實施電子作戰，干擾敵軍包括北斗衛星在內的各式電子通訊。
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