違國安法者追俸業務 退輔會：交行政執行署執行催收

退輔會表示，國安法實施後，領取退休俸的退伍軍人違反該法判刑定讞者，均已列案管制，並已針對該類人員返還處分期滿仍未履行時領取的退休俸，逕送行政執行署，有效執行返還催收作業。

立法院外交及國防委員會明日將邀請退輔會主委馮世寬列席進行業務報告，馮世寬在領銜的書面報告中作了上開表示。

民進黨立委劉世芳去年下旬曾對國防部質詢表示，立法院通過國安法，規定涉及內亂、外患及陸海空軍刑法遭判刑定讞的領退休俸（終生俸）退伍軍人需追繳退俸，但目前國防部所核列狀況，應追繳退俸為461萬元，實際收繳金額卻僅有109萬元，追繳退俸沒有核實執行。

國防部人事參謀次長李定中當時則回應，立法院三讀通過國安法後，經國防部核定，目前有六名涉及內亂、外患及陸海空軍刑法的退役軍人需要追繳退休俸，正在按比例追繳中，但目前還有四分之三還沒繳回來。

退輔會在業務報告中表示，109年發放退休俸、退伍金與教補費計245萬餘人次，金額達714億3943萬餘元，對於國軍人才招募及維持部隊與社會安定助益甚大。至於國安法實施後，領俸人員違反該法判刑定讞均列案管制，並針對是類人員返還處分期滿仍未履行時，逕送行政執行署，有效執行返還催收作業。