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馮世寬明「再戰」立法院 爭取今年派員赴美設辦事處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
馮世寬在領銜的書面報告中，再次強調爭取派員赴美的政策。本報資料照片
馮世寬在領銜的書面報告中，再次強調爭取派員赴美的政策。本報資料照片

退輔會再次表達希望規畫派員駐美深化交流政策意向，希望在今年第三季就能派員駐美。

立法院外交及國防委員會明天將邀請退輔會主委馮世寬列席進行業務報告，馮世寬在領銜的書面報告中，再次強調爭取派員赴美的政策。立法院司法與法制委員會已初審國軍退除役官兵輔導委員會組織法修正案，內容規定，退輔會將派駐一名簡任11至12職等官員、一名薦任8至9職駐美，並擬在美新設辦事處，與國防部駐軍美軍事代表團合署辦公。

退輔會在書面報告中表示，美國國會近期通過多項友我法案，包括《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台北法案》及《台灣保證法案》等，其參眾兩院也先後提出多項友台法案待審，使得台美關係日益穩固。為加強退輔聯繫，退輔會推動該會組織法修正，並已通過立法院司法法制委員會審查，近期可望通過二、三讀。冀望疫情過去，於110年第3季達成派員駐外專責退輔事務交流聯繫。

退輔會也表示，對於近期各界關切「86年班女性退役軍(士)官權益爭取案」、「修正遺屬年金領取資格」、「恢復上校子女教育補助費」等案，將持續擔任窗口蒐整各方意見，爭取大院及行政部門支持，並請國防部考量適時予以修法，共同協力維護退伍袍澤權益。

馮世寬去年11月5日在立法院外交及國防委員會備詢時，國民黨籍立委鄭天財質疑退輔會「欺負原住民」，一度與馮世寬發生推擠；而鄭天財更潑灑咖啡，導致馮世寬立刻起身脫掉西裝外套欲與鄭天財再度發生衝突，所幸雙方均被制止。馮世寬迅速脫掉西裝的動作，曾一度引起網友熱議。

退輔會 馮世寬 立法院

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