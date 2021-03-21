美軍新兵既胖且弱才放棄刺槍？ 國防部宣示保留刺槍術

國防部表示，因應國軍兵役制度及守勢作戰需求，考量多數作戰環境為濱海城鎮守備，而「刺槍術」是近迫戰鬥及基本防衛基礎，國防部決定保留這項訓練，而且未來會進一步志願役與軍事訓練役的新兵戰鬥教練及期末驗收時機中，納入刺槍術近迫防衛演練。

「刺槍術」是我國義務役、與志願役老兵的共同回憶，隨著「基本突刺」課程舉槍喊「殺」，是所有新兵入營培養對敵興起戰意的第一關。但美軍已於2010年就取消刺槍術訓練，國軍目前則仍在新兵訓練中教授「基本突刺」課程。有立委認為，「刺槍術」於當今戰場環境中已毫無實用性，美軍也已取消，建議國防部考量這項訓練。

但國防部表示，刺槍術是利用槍上刺刀及槍托於近戰格鬥中刺殺敵人的方法與技術，目的在強化部隊官兵近戰格鬥技能，鍛官練兵「氣、膽、技、力」以加強體能戰鬥技術及培養其戰鬥意志與必勝決心。

國防部表示，現行國軍刺槍術於新兵訓練中，屬於體能戰技訓練，在志願役的8周、總時數367小時的新兵訓練時數中，僅占使用14小時；常備兵役軍事訓練5周、總時數243小時訓練時間中，也只使用9小時。主要訓練課程是訓練新兵在「槍械故障無法射擊」與「迴旋半徑過短無法瞄準」等近迫戰鬥使用。

國防部說，受限新兵訓練時數，目前刺槍術授課僅以「基本突刺」及「托擊法」等內容；教習對刺等高階應用課程，則僅於專長班隊授課。

但國防部表示，經查各國新兵訓練均將刺槍術納入基本課程。但美國陸軍考量新兵體態又胖又弱，須花費更多時間用於強健體能體態；加上美軍部隊具有三棲遠距精準打擊能力，因此在2010年在新兵訓練中取消刺槍術這項訓練。

國防部說，國軍考量步槍為個人編制武器，訓練內容包含射擊及近戰格鬥時，須發揮「刀彈併用」，善用槍枝遠刺、近擊、中砍等三端攻擊，將槍枝功能發揮到最大效益，有利提升戰場存活率，因此保留刺槍術訓練課程。