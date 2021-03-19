誌念郝柏村 民間鑄像3月28日落腳草屯獅象山

行政院前院長郝柏村2020年3月辭世，民進黨前主席施明德譽為「無黨無派的中華民國派」，總統蔡英文也宣示「應給予褒揚令」，在他逝世一周年前夕，企業界緬懷他的忠黨為國、畢生奉獻，決定3月28日在草屯獅象山籌設紀念公園，立碑、鑄像以誌念。

執行長王添泉及獅象山總策畫鍾家麟說，郝柏村歷任陸軍總司令、參謀總長、國防部長及行政院長，昔日在蔣經國遽世，國家危難的關頭時，雖掌有軍權， 卻心無旁騖，一心安穩國內政局，衷心輔助李登輝繼任總統；並力排眾議，讓李登輝暫掌大局，甚至改選「真除」，使得政局和民生得以安穩下來。

企業代表李文泉指出，郝柏村將軍自幼以身許國，陸軍官校12期砲科畢業，自抗日起，歷經無數大小戰役，迄今腦部還留有砲彈碎片，參謀總長、陸軍總司令期間，重建國軍的「聯合作戰」指揮體系，並將中科院納入國防科技範疇，推展國防自主政策，允為文武雙修的國家干城。

此外，郝柏村職掌行政院期間，還鋪下全民健保的基礎，讓後世2300萬民眾得以受惠，造福全民，難怪身在藍營，綠營兩任主席都推崇有加，無分藍綠，在他3月30日逝世一周年前夕，獅象山文化園區決定提供園區土地，在南投縣草屯鎮獅象山文化園區，為他籌建紀念銅像。

負責人張經魁表示，銅像延請名雕塑家王英信趕工，目前銅像與碑文均已就緒，擇定2021年3月28日上午10時邀集各界代表及郝家眷屬隆重揭幕，歡迎全國各地喜愛郝伯伯的民眾屆時前往讚禮。