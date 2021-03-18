國軍新版QDR後備改革 增編重要目標防護部隊

2021四年期國防總檢討（QDR），宣示後備改革目標，後備部隊依國軍作戰任務需求，將區分「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」等3種部隊類型，各作戰區及海、空基地都會增編「重要目標防護部隊」，與保安警察及民防團隊共同遂行任務。

國防部曾宣示，已完成後備改革配套規畫方案，未來守土的後備部隊新樣貌與任務成形，未來除將有12個主力的「灘岸守備」後備旅外，另將由軍事訓練役退伍者編成「縱深及城鎮守備部隊」與「重要目標防護」部隊，確保重要目標安全。

QDR在後備改革中指出，依「常後一體」指導，將整併動員專責單位，負責後備動員「管理、編組、召集、訓練」等政策規畫、執行及督管，並發揮跨部會協調功能，整合動員能量，支援軍事作戰；另各軍種及作戰區編成動員專責部門，使常備與後備部隊平戰結合，共同擔負防衛作戰任務。

而在強化後備部隊方面，依國軍作戰任務需求，檢討國軍後備兵力，區分「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」等3種部隊類型；而各作戰區及海、空基地亦增編重要目標防護部隊，與保安警察及民防團隊共同遂行任務，發揮全民總力，確保國家關鍵設施安全。