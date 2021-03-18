快訊

東元集團改選前拋震撼彈 黃茂雄長子突發請辭聲明

國防部QDR 用兵理念 黃曙光不敵邱國正

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
2021四年期國防總檢討（QDR）揭示國軍對彼岸共軍進犯用兵理念，仍然採取固有：「拒敵以彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」構想。但用兵目標，加入「迫使犯臺失敗。」圖／取自2021四年期國防總檢討
2021四年期國防總檢討（QDR）揭示國軍對彼岸共軍進犯用兵理念，仍然採取固有：「拒敵以彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」構想。但用兵目標，加入「迫使犯臺失敗。」圖／取自2021四年期國防總檢討

2021四年期國防總檢討（QDR）揭示國軍對彼岸共軍進犯用兵理念，仍然採取固有：「拒敵以彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」構想。但用兵目標，加入「迫使犯臺失敗。」

國防部去年下旬調整前參謀總長李喜明整體防衛構想（ODC）規畫，傳由現任參謀總長黃曙光主導，國軍「整體防衛作戰指導」將朝「多維防禦、重層阻殲、守勢持久、重點突破」十二字進行規劃，並修編相關準則。

不過，由新任國防部長邱國正主導、甫出版的2021四年期國防總檢討（QDR），仍採取陸軍「老字號」的用兵理念：「拒敵以彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」廿字。內容與四年前的QDR相同。

新版QDR的國軍軍事戰略，仍為為四年前的「防衛固守、重層嚇阻」，以防衛固守，確保國土安全；重層嚇阻，發揮聯合戰力。

但四年前國軍對進犯之敵，在實施重層攔截及聯合火力打擊，目標在於「逐次削弱敵作戰能力，瓦解其攻勢，以阻敵登島進犯。」今年則再加入一句：「迫使犯臺失敗。」

國軍 國防部 李喜明

延伸閱讀

百年大旱水庫乾涸 蘇貞昌指示國軍必要時助清淤

台海若衝突／國軍可打多久陪多久？ 賴士葆：客觀實力要再評估一下

談美中會面／陳明通：台灣作為新興民主國家 民主化受肯定

邱國正：中共要打多久，我陪多久

相關新聞

CM21裝甲車意外 馬防部交待始末

陸軍馬祖防衛指揮部今天表示，所屬南竿守備大隊乙輛CM21人員運輸甲車，於今（18）日上午前往甲車駕駛複訓期間，行經南竿鄉...

國軍新版QDR後備改革 增編重要目標防護部隊

2021四年期國防總檢討（QDR），宣示後備改革目標，後備部隊依國軍作戰任務需求，將區分「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」...

國防部QDR 用兵理念 黃曙光不敵邱國正

2021四年期國防總檢討（QDR）揭示國軍對彼岸共軍進犯用兵理念，仍然採取固有：「拒敵以彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲...

裝甲車意外之謎？馬防部出示事發照：擦撞邊坡啦

陸軍馬祖防衛部南竿守備大隊今天傳出CM-21裝甲車擦撞山壁，有媒體宣稱事發時車輛翻覆，但馬防部出示事發現場照片，確認是擦...

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」今舉行豎桅儀式 新艦造型吸睛

海軍司令部今日於台灣國際造船股份有限公司舉行「新型兩棲船塢運輸艦豎桅典禮」，海軍司令部指出，海軍「新型兩棲船塢運輸艦」是...

馬祖CM-21裝甲車擦撞山壁 人員無礙返連隊作息

陸軍馬祖防衛部南竿守備大隊一輛CM-21裝甲車，今天不慎擦撞山壁。馬防部政戰主任唐明德表示，事發後人員經醫院診療後無大礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。