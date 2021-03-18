國防部QDR 用兵理念 黃曙光不敵邱國正
2021四年期國防總檢討（QDR）揭示國軍對彼岸共軍進犯用兵理念，仍然採取固有：「拒敵以彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」構想。但用兵目標，加入「迫使犯臺失敗。」
國防部去年下旬調整前參謀總長李喜明整體防衛構想（ODC）規畫，傳由現任參謀總長黃曙光主導，國軍「整體防衛作戰指導」將朝「多維防禦、重層阻殲、守勢持久、重點突破」十二字進行規劃，並修編相關準則。
不過，由新任國防部長邱國正主導、甫出版的2021四年期國防總檢討（QDR），仍採取陸軍「老字號」的用兵理念：「拒敵以彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」廿字。內容與四年前的QDR相同。
新版QDR的國軍軍事戰略，仍為為四年前的「防衛固守、重層嚇阻」，以防衛固守，確保國土安全；重層嚇阻，發揮聯合戰力。
但四年前國軍對進犯之敵，在實施重層攔截及聯合火力打擊，目標在於「逐次削弱敵作戰能力，瓦解其攻勢，以阻敵登島進犯。」今年則再加入一句：「迫使犯臺失敗。」
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