海軍「新型兩棲船塢運輸艦」今舉行豎桅儀式 新艦造型吸睛

海軍司令部今日於台灣國際造船股份有限公司舉行「新型兩棲船塢運輸艦豎桅典禮」，海軍司令部指出，海軍「新型兩棲船塢運輸艦」是依據作戰需求所設計建造的新型兩棲作戰艦艇，可執行兩棲作戰丶人員運輸丶物資運補丶災害防救及人道救援等任務。

國防部青年日報與軍聞社報導，豎桅典禮今天由劉志斌與台船公司董事長鄭文隆共同主持，首先由劉志斌安放銀幣，隨後並與鄭文隆一同進行豎桅儀式，過程簡單隆重。

劉志斌感謝台船公司在新冠肺炎疫情影響下，仍依計畫節點完成各項工程，未來將如期、如質、如預算完成交艦，落實執行國艦國造政策，籲請國人支持。

劉志斌也特別感謝三軍統帥蔡英文總統，對海軍新造艦的支持，後續新興兵力的發展，將落實國家「國艦國造」政策，提升國防自主能量，促進國家「產業升級」與「經濟發展」。